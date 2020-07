Los brazos de “La Jauretche”: la silenciosa e incansable labor de los trabajadores Nodocentes de la UNAJ en plena pandemia

Están los estudiantes inscribiéndose a la segunda ronda de voluntarios para trabajar en la lucha contra la prevención y la asistencia en casos de coronavirus. Están los alumnos acompañados por los docentes armando los equipos de los hospitales modulares construidos en más de un mes. Se arma, acondiciones y reforman dos aulas que serán la base de un call center que hará seguimiento de los casos recuperados de Covid-19. Se virtualizó el 96 por ciento de las clases en un tiempo record.

En todas estas actividades, y muchas más, sin que salte a la vista pero con una enorme voluntad y compromiso de trabajo, están los trabajadores “Nodocentes” de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela. Así, escrito con mayúscula y todo junto por una razón identitaria a propuesta de la Federación que nuclea a los sindicatos.

Detrás de las inscripciones están los trabajadores Nodocentes, como también el sector de sistemas que tuvo el enorme desafío de conformar el campus virtual en pocos días y que permite a casi 30 alumnos cursar las materias del año. O Mestiza, la Radio de la Universidad, una emisora pública del sur del conurbano que en ningún momento discontinuó su salida al aire.

Desde 7 de mayo pasado, los Trabajadores Nodocentes, Parque y Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura, Javier Mirabal, Ezequiel Britez, Leandro Pereyra, Sergio Cañete, Fernando Ramírez, Daniel Alarcón, Juan De Gregorio, Paulo Aguirre, Eugenio Ayala, Emilio Agüero, Gustavo Benencia, Victor Luna, Reinaldo Martínez, Marcelo Escalante y Omar Fernández, conformaron cuadrillas para trabajar en erradicar posibles focos de dengue y arreglos de mantenimiento en la Unaj. El dato no es menor, ese día el parte epidemiológico ingresó a Florencio Varela en el listado de distritos con brote de la enfermedad transmitida por mosquitos.

Asimismo, mientras los alumnos participan de las actividades de control y prevención del coronavirus en estaciones como Constitución, fueron Nodocentes quienes se encargaron de asistir en los seguros correspondientes y en el traslado. No solo a la cabecera del Roca sino también a diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires para colaborar con la acciones del Ministerio de Salud de la Nación.

“Queremos reconocer su compromiso y dedicación para cumplir con tareas que no son las habituales, para que puedan desarrollarse los Voluntariados sobre la Pandemia COVID-19 y para la realización de tareas esenciales, que no puedan ser cumplidas por trabajo remoto, a pesar de contar con los elementos de protección debidos”, dijeron desde la Asociación de Trabajadores Nodocentes de la Unaj (Atunaj) el gremio que nuclea a los casi 200 empleados.

En el mismo sentido, los Nodocentes realizan a diario un trabajo a distancia para cuidarse pero sin abandonar la trinchera de una universidad que este año cumple una década de su inauguración.

“Desde la Comisión Directiva de ATUNAJ, queremos reconocer todxs los esfuerzos realizados conjuntamente con todas y todos que lo hoy se encuentran realizando tareas remotas desde sus hogares”, dijeron desde el gremio.

Del cimbronazo de la pandemia a las clases virtuales



El cimbronazo que significó la pandemia alteró toda la vida cotidiana y la universitaria, obvio, no pudo escapar. En cuestión de pocos días se tuvo que adaptar para pasar de clases presenciales a virtuales y si bien hubo algunos inconvenientes al principio hpy ya nadie duda de que el trabajo fue un verdadero éxito.

“Nosotros en la Jauretche hemos tenido una colaboración inmensa de gran parte del personal Nodocente. En particular, me interesa destacar la actitud de la gente de la educación virtual, los trabajadores del área informática y todos aquellos que habitualmente dan la cara frente a los estudiantes (Bienestar Estudiantil, como consultas), que rápidamente han tenido que trasladar todas las tareas a sus propios hogares”, había dicho allá por el comienzo de las clases virtuales el rector Ernesto Villanueva.

El incio de las clases de este primer cuatrimestre fue el lunes 13 de abril, poco menos de un mes después de decretada la primera cuarentena. Para esa fecha, la Universidad logró virtualizar el 94,4 % de las materias que estaban planificadas para dictarse en forma presencial.

A tractor del trabajo



Luego de varias charlas y gestiones realizadas con el Secretario Económico FinancieroEliseo Ferrari, finalmente se hizo entrega del tractor para el Área de Parque y mantenimiento, de la Dirección de Infraestructura, para sumar al equipamiento y herramientas compradas el año pasado, para que los Trabajadores Nodocentes puedan paliar la lucha contra el dengue en medio de la pandemia del Covid-p19.

También se entregaron camperas, camisas y buzos.

La Radio Mestiza y una voz que no calla el virus



Si las condiciones de trabajo de los medios de comunicación universitarios suelen ser complejas, la pandemia de coronavirus generó otra doble exigencia: mantener el servicio informativo y mostrar lo que sucede desde esas miradas singulares, dándole voz a la problemáticas barriales y a sus historias locales, sin perder de vista lo regional, nacional e internacional.

De esta manera, se puso en marcha un engranaje especial que permitió, no sin dificultades, montar con enorme ayuda de la tecnología un estudio gigante con ramificaciones en cada una de las casas de los integrantes de la emisora. Y todos ellos forman parte de los trabajadores Nodocentes.

Así, Mestiza, la Radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, dispuesta en el corazón del sur del conurbano bonaerense viene sorteando el asilamiento sin romper la cuarentena con la firme intención de seguir contando realidades únicas, miradas especiales de un territorio convulsionado por el coronavirus y la pobreza.

Un poeta correntino suele decir que “no es lo mismo nacer en cualquier parte”. La Universidad Nacional Arturo Jauretche viene sostenidamente tirando abajo esa zoncera de que a la universidad no concurren los pobres. Cada año se rompe el récord de inscriptos de uno de los distritos más populosos del conurbano y de los vecinos.

La función social de Mestiza dejó de ser solo la difusión de actividades científicas o culturales, para transformarse en un producto que toca una agenda común con los medios comunitarios. “Tenemos el rol social de asegurar una diversidad y pluralidad de voces”, explica Carolina Torres coordinadora de la emisora pública.

Está claro que para que fuera posible que la radio siga funcionando a pesar del aislamiento el staff se adaptó al trabajo remoto a lo que sumaron, además, poner a disposición elementos de trabajo muy específicos como consolas y micrófonos que cada uno, por su profesión, mantiene en su casa.

Gabriel Barrios, uno de los operadores técnicos, tuvo que montar un estudio paralelo con su propia consola y máquinas en el living de su hogar. Desde allí se transmite todas las mañanas y mediante comunicación telefónica el programa Pasa de Todo que conducen José Cáceres y Carolina Torres. Eugenia Canesi, en la página web de la emisora, Cintia Vidal y Laureano Ciappa, también desde sus casas, en la producción. Gabriel Wainstein con programas especiales que jamás se detuvieron y entrevistas únicas como aporte al programa de la mañana. Milton Cardozo y Sergio Reynoso que editan, compilan y suben trabajos como podcast, forman parte del plantel además de Daniel Symcha en el informativo.

El grito de lucha que escuchamos desde abajo….

Por Facundo Romero *



La Patria vive momentos difíciles con la Pandemia COVID-19, que viene azotando al mundo entero, lxs dirigentxs Sindicales que revalorizamos la política sindical como herramienta de transformación, sabemos que no existe la neutralidad en nuestras vidas. La política es el interés de lxs hombres y mujeres por sus comunidades, comprometerse es hacerse responsable.

Es preciso realizar todos los aportes necesarios desde el Movimiento Obrero Organizado, para que el Gobierno que encabeza el Cro. Alberto Fernández, pueda afrontar de la mejor manera a este enemigo invisible.

No caben dudas, que el conjunto del pueblo argentino, no estaba preparado para transitar el aislamiento social preventivo y obligatorio, que nos cuesta tomar la dimensión real de una pandemia. Pero sin embargo, entendimos la necesidad de un Estado presente, que intervenga, que tome decisiones, que priorice la salud sobre todas las cosas.

El Movimiento Obrero Organizado ha dado gestos de maduración frente a este escenario caótico y de incertidumbre, rápidamente se pusieron a disposición los hoteles sindicales, clínicas y edificios de los sindicatos para atender la pandemia.

Cada organización sindical, busca y seguirá buscando cuidar la salud de la clase trabajadora, pero también sabemos que hay sectores marginados de nuestro pueblo que no pueden esperar, que no tienen con que llevar adelante el aislamiento…

Es allí donde las Instituciones, Sindicatos, Organizaciones Sociales, Iglesias, Universidades, Gobiernos buscan encontrar modos de organización que permita atender a lo más urgente, a los más necesitados, a los más vulnerables como hemos aprendido de la Justicia Social.

En la Unaj, no estamos exentos a ello, desde el decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, decidimos cuidar a nuestrxs compañerxs. De todas maneras, hay que reconocer el esfuerzo tremendo y comprometido del conjunto de lxs Trajadorxs Nodocentes, que desde el 20 de marzo, realizan trabajo mediante escritorio remoto desde sus hogares, poniendo sus equipos, su tiempo, y su creatividad, como si aquellos héroes anónimos que de parque y mantenimiento que concurren para paliar el flagelo contra el dengue, el cuidado y mantenimiento de nuestros edificios, para que a la vuelta todo marche como corresponde.

Muchas veces nos preguntan sobre nuestra identidad, porque nos llamamos NODOCENTES, hemos convertido una denominación por la negativa en nuestra Identidad, que está establecida como vocable unido en el artículo 2 de nuestro CCT 366/06, es decir, a lo largo y ancho de nuestra Patria estamos orgulloso de llamarnos NODOCENTES. Ahora bien, nuestra identidad incorpora a una multiplicidad de tareas y/o rubros, administrativos, acompañamiento académico, choferes, parque, mantenimiento, bedeles, radio, audiovisual, cultura, educación a distancia, recursos humanos, compras, despacho, secretarias, prensa y difusión, redes, legales, institutos, alumnos, bienestar estudiantil, orientación educativa, graduados, consejo superior y consultivos, mesa de entradas, despacho, grado, posgrado, concursos docentes, formación docente, vinculación tecnológica, investigación, relaciones internacionales, ceremonial, idiomas, upami, y la lista podría seguir.

Somos una gran familia, que fue creciendo desde aquel 2010 que llegamos a soñar con nuestra Unaj, mucha agua ha pasado bajo el puente desde aquel momento, esperar a lxs estudiantes en las inscripciones, ver su foto familiar, ver concursar a lxs docentes. Allá por el 2015, realizábamos un acto donde anunciamos el pase a planta permanente de 187 Trabajadores Nodocentes y luego 15 de un contrato programa para radio y tv.

Hoy somos más de 315 Trabajadorxs Nodocentes de la Unaj, sentimos tanto orgullo de poder ser parte de esta identidad, contribuir día a día para que nuestra Universidad crezca, hemos crecido a la par de nuestra querida casa. Muchxs de nosotros somos varelenses, vimos como el acceso a la educación estaba clausurado y gracias a la UNAJ, creímos en que nadie ya nos puede decir vos no podes, y además tiene un valor agregado trabajar en el distrito que te vio nacer.

Sabemos que nos faltan muchas cosas, que no hay que olvidar que un 13 de agosto del 2018, 30 mil ciudadanos abrazaron nuestra Universidad porque nos querían eliminar, pero aquí nuevamente las Organizaciones Sindicales dimos una muestra, que a pesar de la demonización que vivimos los dirigentxs, la única organización que vencerá al tiempo serán nuestros Sindicatos (ATUNAJ, ADEIUNAJ y CEUNAJ).

Para culminar, hay que destacar los esfuerzos que realizan día a día mujeres y hombres que forman parte de ATUNAJ, su cuerpo de Delegadxs, representantes del Claustro y miembros de la Agrupación de Trabajadores Néstor Kirchner, y obviamente el apoyo mayoritario de nuestrxs afiliadxs, para siempre cuidarlos y velar por los derechos del conjunto. Sigamos cuidando nuestra salud y la de nuestras familias siempre, NADIE SE SALVA SOLO. Un abrazo fraternal y afectuoso de siempre!

*Secretario de Juventud de FATUN/Secretario General de ATUNAJ