“Hay que detener este proceso de vaciamiento del Poder Judicial”, crítico comunicado del Colegio de Magistrados de la Provincia

Por otra parte, los letrados esgrimieron un reclamo salarial. “La provincia de Buenos Aires, que tiene la mayor carga de trabajo del país, ha caído al puesto N°19 entre las 24 jurisdicciones argentinas relevadas mensualmente por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (las provincias y CABA) y se ha perdido cualquier proporcionalidad razonable con los salarios de la justicia Nacional y Federal. Las recomposiciones salariales percibidas a la fecha no alcanzan a cubrir la inflación real, ni mucho menos saldan lo adeudado de los últimos dos años, que ha sido comprometido en documentos oficiales por el anterior Ejecutivo provincial”, remarcaron.

Ante esta situación, los colegiados manifestaron que “los elementos consignados muestran claramente que el sistema de justicia planificado por el legislador está alarmantemente lejos de lo previsto, lo que impacta de manera negativa en el derecho a la debida administración de justicia, que la Constitución Nacional le reconoce a la ciudadanía. El esfuerzo de las y los funcionarios y magistrados, que ha sido reconocido unánimemente y que está reflejado las estadísticas de funcionamiento del Poder Judicial – incluso durante la pandemia – no alcanza evitar que, antes o después, se degrade la calidad del desempeño del sistema si no se soluciona el problema de las vacantes”.

Al respecto, desde el Colegio de Magistrados apuntaron que “entre los cargos creados por Ley Orgánica y los que realmente existen, hay más de 156 organismos que no se implementaron (ni se concursaron la mayoría de ellos). En la Justicia de Paz, a la fecha, se encuentran vacantes 20 cargos, que representan el 17% de la totalidad de los órganos en funcionamiento. En los Tribunales de Trabajo, a la fecha, se registran 42 vacantes de magistrados, sobre 69 tribunales en funcionamiento. Es decir que al menos la mitad de los tribunales no se encuentran integrados.Entre las y los agentes fiscales, a la fecha, se registran 120 vacantes”.

En tanto, los colegiados apuntaron que “existen magistrados con decreto de nombramiento que no pueden asumir por falta de presupuesto para poner en marcha el órgano para el que fueron designados. Hay una lentificación del Consejo de la Magistratura, que comenzó a manifestarse en el año 2018 con la modificación de la ley que regula su funcionamiento, y que derivó en que, al día de hoy, se lleve más de un año sin votar ternas ni poner en marcha nuevos concursos (cuya duración estimada es de dos a tres años cada uno). Más de 100 cargos han quedado vacantes recientemente y por los cuales el Ejecutivo aún no ha llamado a concurso”.

Asimismo, desde la entidad señalaron que “El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires sufre desde hace años un serio problema de vacantes en los cargos de magistradas y magistrados. Sin embargo esta situación, que no encuentra solución en el sistema de subrogancias, ha venido agravándose en los últimos años. Las razones son múltiples y convergentes. Estas son solamente algunas de ellas: ausencia de un presupuesto autárquico del Poder Judicial; recortes presupuestarios que produjeron un desfasaje con la inflación registrada en los últimos años; falta de partidas presupuestarias para poner en marcha los cargos creados por ley; acumulación de ternas sin resolver en el Poder Ejecutivo provincial”.

Continue Reading

Advertisement