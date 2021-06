Familiares de Francisco Cruz le pidieron al Procurador General y el Fiscal General de Quilmes que esclarezcan quién lo mató

Up Next

Al ser consultadas por este medio, Ramona – madre de Francisco-, Esther y Celeste – hermanas- se mostraron indignadas ante las respuestas del titular de la UFI 1. “A mi hijo me lo mataron hace un año y 3 meses y no hay ningún detenido, y el fiscal nos pide más tiempo. Tiempo es el que le sacaron a mi hijo cuando le quitaron la vida” dijeron las vecinas de Ingeniero Allan y Ramona que vino desde corrientes a clamar justicia por su hijo.

