Elevan a juicio causa del joven que chocó contra un camión estacionado en Avenida Centenario en Ezpeleta

También está imputado en los hechos Damián Bubbalo, el dueño del camión en el que se estrelló Bejarano, que estaba mal estacionado al momento del siniestro; Bubbalo está procesado por “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de vehículo automotor agravado por la pluralidad de víctimas en concurso con lesiones culposas agravadas”. El hecho ocurrió a las 5.25 del 25 de julio de 2019 sobre Avenida Centenario altura Smith de Ezpeleta, cuando un Peugeot 207 de color blanco, que circulaba en sentido de norte a sur, se incrustaba contra un camión Mercedes Benz que estaba estacionado en un lugar donde no está permitido hacerlo, tal como lo indicaba un cartel ubicado a metros de la esquina en la que ocurrió el impacto.

