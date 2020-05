El auge de tercerizar la limpieza llegó para quedarse en ámbitos corporativos

– Se asegura el personal. Un punto clave, porque si un operario no puede concurrir es reemplazado de inmediato. Así, ante un evento importante, más trabajo o simple rutina de aseo, se cuenta con el equipo completo.

No hay duda entonces, los servicios que profesionalmente se dedican al aseo profesional corporativo de pymes, compañías y oficinas son esenciales. Los aspectos más puros de cuidado y desinfección de instalaciones tienen que estar en manos entendidas, y estas son las enormes ventajas de hacerlo:

Escritorios en condiciones, baños pulcros, aromas agradables, buena ventilación, papeles en orden, salones brillantes, vidrios espejados… Son muchas las tareas pendientes en espacios de trabajo que mueven decenas de personas por día. Por eso, pensar en hacer la tarea por cuenta propia no sea de lo más aconsejado por dos cuestiones: pérdida de tiempo preciado y poca capacidad para esa tarea.

De ahí, que el crecimiento exponencial de los servicios de limpieza no se frene ni ante la crisis reinante.

Permiten disminuir costos, horas de trabajo y evitar más de un disgusto. Y sino pensemos en un cliente que convino una cita en la oficina, y al llegar el momento del encuentro, la impresión que da el ambiente y el mobiliario es de lo más descuidado. ¿Cómo sería su reacción? ¿Volvería a elegirnos para hacer negocio? ¿Recomendaría? Seguramente no.

