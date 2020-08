El amor puede contra todo

Pero claro, deben estar atentos a que esta sinceridad no se convierta en “sincericidio”.

Cada percepción es diferente, claro, pero no importante es que cada persona debe tomar lo mejor y efectuarlo para evolucionar en la relación amorosa.

Muchas veces sueles sentirte decepcionado si confías en una persona en quien no deberías, entonces, confiar en lo que el horóscopo del amor tiene para decirte, puede llegar a ser realmente revelador.

Así mismo, es importante destacar que aunque aún no existe a ciencia cierta ningún tipo de estudio científico que certifique que estas predicciones adquiridas son 100% ciertas, los astrólogos tienen la creencia de que es posible predecir eventos que ocurrirán en el futuro de cada persona gracias a su signo zodiacal.

La astrología y los horóscopos universalmente se encargan de basar sus métodos de predicción en la posición que tienen las estrellas al momento de nacer cada persona en particular.

Y pese a todo esto, a como es el amor en estos momentos, lo que nos ha tocado aprender y aceptar, lo que nos ha cambiado el concepto que hemos tenido desde pequeños sobre esta palabra, sobre lo que es, nos hace darnos cuenta de lo errado que esta todo, de que no es así, de que cada quien tiene su manera de amar y de aceptar el amor de otros, y que todo eso que nos enseñaron de chicos se ha transformado en algo totalmente diferente.

Pero ¿realmente debemos desconfiar del amor o de las personas que no sabe amar? Es cierto que el amor ha tomado otros rumbos, que muchas personas han decidido crear su propio concepto acerca de lo que es, o más bien de la manera en que ellos desean amar y ser amados, o de la manera en que desean llevar sus relaciones amorosas.

En la actualidad, el concepto del amor se ha transformado, ha ido cambiando, como todo. Muchos piensan y juran que el amor no es como era antes, pero ¿Cómo saberlo? Podemos apostar a que es cierto, que el amor de alguna manera se ha vuelto algo en lo que pocos podemos confiar, pero como el tiempo, el amor es relativo.

Amor es alguien que no tenga que perderte para que se dé cuenta de que te ha encontrado, no dejar de soñar y soñar a la par.

La complicidad, el cuidado, el respeto, la confianza, la esencia. Andar por la ciudad como si el mañana no existiese. Descubrir. Reír como tontos; un beso frente al atardecer. Es tener la libertad de realizar cualquier cosa y elegir a esa persona en todo momento, incluso revisar el Horóscopo de Amor de esa persona especial.

Continue Reading

Advertisement