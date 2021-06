Coronavirus en Berazategui: sorprendieron con aplausos y canciones al personal de la salud

Con el objetivo de reconocer y agradecer la tarea que realizan en tiempos de pandemia por coronavirus: vecinos de Berazategui sorprendieron con aplausos y canciones al personal de la salud, específicamente a trabajadores del CAPS N° 1 Dr. Javier Sábatto y del Hospital Evita Pueblo. En este reconocimiento estuvieron presentes docentes, bomberos voluntarios, policías, municipales y el intendente Juan José Mussi.

En ambas acciones hubo palabras de los sacerdotes Marcelo “Maxi” Margni (obispo auxiliar) y Martín Pedraglio. Tras el emotivo homenaje, la artista local Rebeca Caldera interpretó las canciones “Yo vengo a ofrecer mi corazón” y “Zona de Promesas”.



Berazategui: emotivo homenaje a los trabajadores de la salud

Juan José Mussi, dirigiéndose al personal de Salud, expresó: “Estoy más que agradecido, no como Intendente solamente, sino como un vecino más de Berazategui. En ustedes encontramos ese remanso que busca alguien que está enfermo, esa palabra, ese aliento, esa caricia y esa ejecución efectiva de la profesión. Nos hacen llegar siempre la calidez, el afecto y el amor con su atención”. Asimismo, añadió: “Muchos de ustedes han trabajado noches sin descanso y queremos agradecérselo. Les pedimos que no aflojen, esto aún no se termina. Hace 15 meses están al pie del cañón. Cuando acabe esta pesadilla, seguramente cada uno de ustedes sentirá la satisfacción del deber cumplido. Son héroes y están escribiendo esta parte de la historia. En este momento, sus familias se sienten orgullosas y el agradecimiento es infinito. Por eso, no aflojen, los necesitamos”.

Médicos del hospital Evita Pueblo y un sentido homenaje

El Dr. Flavio Santinelli, jefe del Área de Docencia e Investigación del Hospital provincial Evita Pueblo, expresó con alegría: “Me encuentro muy emocionado por este homenaje. La gente ha pasado cosas muy bravas, han fallecido compañeros y realmente nunca han bajado los brazos ante la concurrencia masiva de pacientes. Cada vez que a un médico lo reconocen, es una caricia en el alma. Vi a mis compañeras y compañeros emocionados. Que nos den esta alegría es una caricia en el corazón”.

Recordaron a los trabajadores de la salud fallecidos por la pandemia



En tanto, Adriana Arce, jefa del Servicio de Kinesiología del hospital, manifestó: “Ante esta crisis sanitaria mundial que jamás pensamos que atravesaríamos, vivenciamos muchas muertes. Este es un hermoso gesto de gratitud hacia todo el personal de salud y queremos agradecerlo. El mayor reconocimiento que pueden brindarnos es seguir cuidándose, seguir manteniendo las medidas de prevención”. Asimismo, Lorena De Luca, administrativa del Centro municipal Sábbato, manifestó: “Tuvimos una sorpresa muy linda, me sentí muy emocionada, me gustó mucho, no esperábamos todo esto. Con todo lo que estábamos pasando, esto fue una caricia al corazón”.