Autorizan oficios religiosos en la Diócesis de Quilmes con protocolos

a.- Uso constante de barbijo o tapabocas casero que cubra por completo el mentón, boca y nariz. b.- La prohibición del saludo con besos, abrazos, apretones de manos o cualquier forma de contacto físico. c.- Proveer de alcohol en gel para los participantes, y alfombras con productos satinizantes. d.- Evitar aglomeraciones de personas en la entrada y salida: que se puedan disponer de lugares para cada cosa, u horarios distintos. e.- Ubicar los bancos de manera de lograr se respete el distanciamiento social de 2 metros como mínimo. f.- Ofrecer información sobre las medidas de distanciamiento social, la adecuada higiene de manos, la apropiada higiene respiratoria y las recomendaciones. g.- Disponer del personal para mantener la higiene del lugar y los elementos aconsejados por las autoridades sanitaritas.

-Además, como se estableció el 16 de marzo: • continúa vigente la dispensa del precepto dominical, hasta nuevo aviso. • se omiten ó suprimen todos los gestos que impliquen contacto físico, en particular tomarse de las manos al Padre nuestro y el intercambio del saludo de la paz. • la Comunión eucarística se administra únicamente en la mano, teniendo presente las recomendaciones y advertencias de nuestros Obispos en su mensaje del 11 de marzo pasado.

• Pueden reiniciarse las celebraciones comunitarias de sacramentos al aire libre, con la participación en total de hasta de 20 personas como máximo, garantizando un distanciamiento personal no menor a 2 metros. • Las personas mayores de 60 años, o las consideradas en grupo de riesgo, eviten exponerse ante posibles contagios y participen de las celebraciones desde sus casas, a través de la televisión, radio, páginas web o las redes sociales.

La Diócesis de Quilmes anunció ayer la posibilidad de realizar celebraciones religiosas en la región para aquellas comunidades que puedan cumplir con un protocolo sanitario. Deberán ser al aire libre, con no más de 20 personas y respetando distanciamiento de dos metros; al mismo tiempo se seguirán transmitiendo vía remota los oficios en las distintas sedes. Así lo comunicó ayer la Diócesis según fue avalado por las autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

