Abogado de policías de Varela desmiente lo publicado por un medio y aclara quiénes  filmaron a los agentes en la protesta en El Cruce

El abogado penalista Dr. Guillermo Dieguez, se comunicó con este medio para aclarar lo publicado ayer por un medio de comunicación de Florencio Varela. Según el letrado la publicación periodística, no concuerda con lo “que exprese en notas radiales y a ese medio cuando me llamaron”.

Además el experimentado penalista, que estuvo presente en la zona de los puentes distribuidores de Cruce Varela, mientras reclaman por un mejor sueldo agentes de la bonaerense desmiente e haber manifestado alguna vinculación de personal municipal en el lugar “desmientio que los que filmaron y fotografíaron la protesta policial eran empleados municipales” prosigue ” eran jefes policiales de la departamental Quilmes y de la estación policial de Florencio Varela, que estaban tomando imágenes de los participantes allí. Según ellos, por orden del intendente”.

Al recordar lo sucedido Dieguez relato que, ” lo que cuento es porque me lo manifestaron los policías que allí estaban. Yo vi a esas personas hablándole a un grupo de policías. Estaban uniformados, pero no puedo saber sus nombre ya que no se identificaron ante mí”.