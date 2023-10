Violento ataque a un joven de 22 años

En una escalofriante agresión ocurrida anoche en el barrio Zeballos de Florencio Varela, un joven de 22 años, fue gravemente herido por arma de fuego en lo que parece ser un ajuste de cuentas, informaron voceros policiales a Infosur.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

De acuerdo a esas fuentes policiales, el incidente ocurrió cuando la víctima se encontraba a punto de ingresar a su domicilio. Dos individuos a bordo de un motovehículo interceptaron a la víctima sin mediar palabra alguna. Sin embargo, cabe resaltar que entre la vícrtima y los agresores existía un conflicto de larga data, lo que sugiere un móvil premeditado en el ataque, señalaron fuentes de la investigación.

El ataque se consumió con un disparo certero a la altura del cuello, provocando heridas múltiples en el rostro y el hombro izquierdo de la víctima, quien milagrosamente logró mantener la conciencia tras el impacto. Testigos en el lugar afirman haber visto a los agresores huir a toda velocidad tras perpetrar el crimen.

La vícrtima fue inmediatamente trasladado al Hospital Mi Pueblo, donde recibió atención médica de emergencia.

La policía se encuentra actualmente en búsqueda de los agresores. El caso se encuentra bajo investigación y se espera que en las próximas horas se logre obtener información que conduzca a la captura de los responsables.