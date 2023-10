Carlos Boco: «El único que puede ganarle a Kicillof es Grindetti»

Por Carlos Boco* Con Patricia Bullrich y Nestor Grindetti tenemos una oportunidad histórica de cambiar nuestra realidad para siempre. Estamos a solo un 3% de los votos de decir BASTA al Kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta. Se gana o se pierde por un voto. Néstor Grindetti está muy cerca de ganarle a Axel Kicillof y decirle basta de corrupción, delincuencia y basta de chicos sin clase.

“Somos los únicos que podemos terminar con el kirchnerismo. Estamos a muy poco y el momento es octubre porque en la PBA no hay segunda vuelta”.

El 22 vamos a terminar Kirchnerismo de Kicillof y Cristina en la provincia de una vez por todas. Vamos a recuperar la esperanza de los bonaerenses.

*Candidato a concejal de Juntos por el Cambio en Florencio Varela