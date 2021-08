+Valores, el partido cristiano también busca banca en el HCD de Varela

Raquel Álvarez es la segunda precandidata a concejal de +Valores en Florencio Varela, el partido que agrupa a miembros de iglesias evangelistas. En ese contexto, explicó a Infosur por qué se postuló “Soy hija de pastor y me crié y formé con base bíblica y con valores supremos. Siempre tuve en mi corazón servir a mi comunidad y alcanzar al más necesitado (de hecho, lo vine haciendo desde muy chiquita, de niña) así que hoy con el anhelo de alcanzar a más personas es que me postule, porque quiero que Florencio Varela sea un lugar mejor para vivir, para mis hijos, mis futuros nietos, para mi comunidad y para mí misma. Quiero que Florencio Varela deje de ser un pueblo fantasma, deje de ser una de las localidades más pobres del conurbano bonaerense y sea una ciudad próspera”, dijo.

