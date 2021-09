Una de piratas: vándalos causaron destrozos en el monumento a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas

El monumento a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas de Florencio Varela fue blanco de un ataque vandálico. El ataque comenzó a cosechar repudios y el primero en hacerse oír fue el propio intendente, Andrés Wayson, quien a través de las redes sociales confirmó que volverá a ponerse en valor. “No sólo se mancha un monumento, sino el espíritu de los ex combatientes”, señaló y remarcó que “No podemos permitir estos actos, donde no sólo se mancha un monumento, sino el espíritu de los ex combatientes”, respecto a las pintadas en la plazoleta ubicada en el Cruce Varela.

El Monumento es el centro del homenaje a los Veteranos y Caídos en Combate en la Guerra de Malvinas y está ubicado en la Ruta Provincial Nº 36 esquina Dardo Rocha, justo frente al Paseo de la Memoria donde este domingo se registraron incidentes y feroz represión, en la zona de Berazategui.

Repudio enfáticamente los hechos vandálicos en el monumento en homenaje a nuestros veteranos de guerra. Por respeto hoy mismo desde @PrensaVarela vamos a ponerlo en valor. pic.twitter.com/oOJAuerzoN — Andrés Watson (@Andreswatsonok) September 20, 2021