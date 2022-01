Qué hay que saber para el mantenimiento eléctrico del hogar

Las casas al igual que los vehículos requieren un mantenimiento preventivo en todas sus áreas, o mejor podríamos decir, sus espacios, para evitar posibles accidentes ocasionados por el desgaste y el mal uso, que son tan peligrosos que pueden llevar hasta la muerte.

Si embargo, no hay que asustarse. Lo importante es crear un entorno más protegido en los hogares, dando a conocer las mejores prácticas en lo que al manejo de electricidad se refiere. Electricista San Luis, un portal en Internet que informa al poblador puntano en un solo click sobre los profesionales con buenas prácticas con datos estándar y da a conocer las obligaciones y responsabilidades de todos los actores involucrados en los procesos eléctricos es un buen sitio para encontrar en electricista las 24 horas los siete días a la semana.



Según un informe sobre el estado actual de la inspección eléctrica en Argentina, realizada por la Revista Mundo Eléctrico, se les pidió a los organismos de respectivos, indicar los defectos más frecuentes que han encontrado en sus procesos de vigilancia para identificar las principales falencias.



Las principales causas dan por el desconocimiento del reglamento técnico de instalaciones eléctricas, en unos casos, y en otros, por interpre­taciones erróneas de los requisitos allí establecidos.





Esto es parte de lo hallado



Deficiente identificación de los tableros.



– Cantidad inapropiada de tomacorriente.



– Técnicas inadecuadas de alambrado.



– Diseños que no se ajustan a las disposiciones.



– No coincidencia o desviaciones importantes de los planos de diseños eléctricos.



– No se presentan diseños del sistema de protección contra rayos.



– Uso de materiales no acordes con las condiciones ambien­tales.



– Deficiente señalización del riesgo eléctrico.



– Instalación de productos sin certificado.



– Muy bajos niveles de aislamiento.



– Inadecuada coordinación entre protecciones y conductores eléctricos.



– Inexistencia de conductor de sistema de puesta a tierra para equipos.



– Se incumplen las distancias mínimas de aproximación para las personas a los equipos eléctricos.



– Se incumplen los niveles de iluminación.



– Instalación inadecuada de sistemas de puestas a tierra y equipotencialidad.



– Uso equivocado de los códigos de colores y marcaciones.





Hay riesgos cuando…



– Se desconocen los mismos.



– Las instalaciones internas y los electrodomésticos se encuentran en mal estado.



– No se realiza revisión periódica (cada 5 años) a las instalaciones internas.



– El predio no tiene los elementos de protección.



– Se conectan varios electrodomésticos a un mismo tomacorriente.



– Se manipulan instalaciones internas con alguna parte del cuerpo mojada.



– Se instalan antenas de televisión cerca a las redes eléctricas.