Primer caso de la cepa Manaos en Florencio Varela, la variante de coronavirus más contagiosa

El primer caso de la cepa Manaos, una de las variantes del coronavirus, fue confirmado en Florencio Varela en las últimas horas y eleva el alerta por su riesgo de contagio. Unos días antes la presencia de esa mutación ya había sido detectada en Berazategui.

El dato fue confirmado por el Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica que difundió cuántos casos fueron detectados con las variantes de coronavirus y sus mutaciones en la Ciudad de Buenos Aires y localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Neuquén.

A través de la detección conjunta de las mutaciones N501Y, A570D, D614G, P681H y T716I, se identificó la variante de Reino Unido en un total de 54 muestras, señaló el reporte N° 19 del Proyecto País, emitido este lunes.

Un total de 22 casos fueron detectados en CABA, de los cuales 20 no tienen antecedente de viaje ni nexo epidemiológico con viajeros.

Por su parte confirmaron que en Florencio Varela se detectó la variante 501Y.V3 (P.1, Manaos) en un caso.

Aseguran que las cepas de Manaos y del Reino Unido son más contagiosas aún en casos de reinfección

SARS-CoV-2 del Reino Unido, cuya circulación comunitaria ya fue detectada en Argentina, es entre un 30 y un 90% más trasmisible y estudios internacionales asocian a esta cepa a un mayor riesgo de hospitalizaciones y muerte, en tanto, si bien no hay evidencia "irrefutable" respecto a variante de Manaos, los primeros indicadores aseguran que es más contagiosa que la británica, aún en casos de reinfección. Un informe elaborado por los virólogos e integrantes del Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2 (PAIS), Humberto Debat, Mariana Viegas y Carolina Torres reporta que la variante del Reino Unido es entre un 30 y un 90 por ciento más transmisible y que estudios realizados en el Reino Unido y Dinamarca también asocian a esta cepa a un mayor riesgo de hospitalizaciones y muerte, aunque otro estudio señaló que esta relación no es concluyente.

La cepa de Manaos en Florencio Varela es una de las más contagiosas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica las variantes en "de interés" (VOI, variant of interest, en inglés) y "de preocupación" (VOC, variant of concern), incluyendo en estas últimas a las del Reino Unido, Manaos y Sudáfrica. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), las dos variantes detectadas en California (B.1.427 y B.1.429) también se encuentran en esta categoría. La variante 501Y.V1 (linaje B.1.1.7) o VOC 202012/01, fue detectada por primera vez el 20 de septiembre del año pasado en el Reino Unido, de allí es que toma su nombre, aunque la OMS anunció que se encuentra trabajando para cambiar el nominación de las variables para "no estigmatizar" a los países o regiones donde fueron descubiertas. Según el último informe del Proyecto País, en su actualización del 29 de marzo pasado, esta variable fue detectada en 111 países, entre los que se incluyen Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Argentina.

Dónde está la cepa británica del coronavirus

De esta variante se detectaron 54 casos, 37 corresponden a la CABA y PBA (22 CABA, cuatro GBA oeste, ocho Región Sanitaria no10 de PBA, tres Bolívar y 11 Olavarría). Excepto por un caso con antecedente de viaje al exterior, el resto correspondería a infecciones adquiridas en la comunidad. Otros cinco casos se detectaron en la provincia de Córdoba, todos correspondientes a individuos con antecedente de viaje. En la provincia de Santa Fe se detectó un caso en un individuo sin antecedente de viaje o contacto estrecho con viajeros.

En relación a la situación en Argentina, Debat señaló en diálogo con Télam que “en la vigilancia hemos detectado que está aumentando la frecuencia de la variante de Reino Unido; en base a las evidencias de numerosos países, sabemos que si se mantiene esta tendencia en algunas semanas podría convertirse en dominante (frecuencia mayor al 50%) en el AMBA“.

Esta situación ya fue advertida en Estados Unidos, donde según informes del CDC, la variante británica del SARS-CoV-2, es la “más común”.

También se remarcó que, de todos los “linajes diferentes” y de “las muchas variantes potenciales diferentes” del SARS-CoV-2, la variante británica es “de hecho, la más común en Estados Unidos en este momento”, según precisó la agencia de noticias Europa Press el pasado miércoles.

También advirtió que “varios estudios” sugieren que esta cepa británica es “más contagiosa que el virus original y, probablemente, tenga un mayor riesgo asociado de muerte”.

La cepa de Manaos está en la Argentina y en Florencio Varela

Otra de las variantes que se detectó en Argentina es la de Manaos, también llamada 501Y.V3 (linaje P.1, derivado del linaje B.1.1.28) o VOC 202101/02 que se reportó por primera vez el 4 de diciembre pasado en la región brasilera, además, más de 30 países aseguraron tener contagios de Covid-19 con estas cepas.

No obstante, por el momento, no se puede clasificar a esta variante como de “circulación comunitaria” porque el Ministerio de Salud de Nación establece que esta categoría aplica cuando “en una zona o localidad se registra un número importante de casos no relacionados con cadenas de transmisión ya conocidas”, y todavía son pocas las detecciones de muestras con esta variante.

El relevamiento del Proyecto País aseguró que se identificó la variante 501Y.V3 (P.1, Manaos) en un total de 25 casos. Dieciséis casos provienen de CABA y 7 de PBA (dos de La Plata, uno de Pilar, uno de Florencio Varela y tres de Olavarría), solo uno con antecedente de contacto con un viajero que regresó del exterior. En la provincia de Córdoba se detectó un caso de la variante Manaos en un individuo con antecedente de viaje a zonas afectadas, mientras que en la provincia de Santa Fe se detectó un caso en un individuo sin antecedente de viaje o contacto estrecho con viajeros.

“Los virus mutan todo el tiempo. Desde hace unos meses comenzaron a detectarse variantes del SARS-Cov-2 que despertaron una especie de alerta entre científicos y gobiernos. Estas variantes contienen cambios en sus genomas que se empezaron a asociar con mayor transmisibilidad, gravedad o potenciales escapes a los tratamientos o vacunas”, explicó Debat.

Los estudios muestran un panorama terrible con la cepa Manaos

“Con respecto a la variante de Manaos, los diversos estudios con los que contamos muestran un panorama terrible. Si bien no tenemos aún evidencia irrefutable de que sea más letal, los primeros indicadores sugieren que es aún más transmisible que la variante de Reino Unido, y como sabemos, por la característica exponencial de los contagios, si esta variante se estableciera en nuestro país podría impactar en la situación epidemiológica y redundar en más hospitalizaciones y muertes”, se indicó.

Es muy importante destacar que se ha observado un aumento en la frecuencia de detección de las variantes del Reino Unido, Manaos y de la mutación S_L452Q en el AMBA en casos sin nexo epidemiológico con turismo durante las últimas semanas epidemiológicas, alcanzando frecuencias del 15,5% (CABA) y del 6,9% (GBA) para la variante 501Y.V1 (Reino Unido), 12,7% (CABA) y del 10,3% (GBA) para la variante Manaos.

El 70 por ciento de los coronavirus mutaron en esta segunda ola

Asimismo, en la última semana epidemiológica analizada (fin de marzo) se observó que más del 70% de los virus SARS-CoV-2 que circularon en el AMBA poseen mutaciones en Spike diferentes a las de los virus que circularon en la primera ola.

En el informe provisto hoy se detalló que “ante el aumento sostenido de casos, es sumamente relevante reforzar las medidas sanitarias de prevención de nuevos contagios (distanciamiento físico, ventilación de ambientes, lavado frecuente de manos, uso de barbijos) hasta la disponibilidad de vacunas para toda la población en mayor riesgo de padecer enfermedad severa por SARS-CoV-2”.