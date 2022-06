Porque es tan difícil sacar turno de VTV

La Verificación Técnica Vehicular o VTV es un requisito obligatorio para poder circular en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

Aunque, existe un problema grave debido a que muchas personas se quejan de lo difícil que resulta sacar un turno para contar con esta verificación. Pero, antes de hablar sobre este problema, debemos saber que este trámite es un chequeo mecánico periódico.

Dicho chequeo se hace a todos los autos que estén registrados en la Argentina. Gracias al VTV las provincias pueden controlar el estado de su parque automotor.

Además, con esto se busca prevenir accidentes a raíz de una falla o desperfecto mecánico de los vehículos que circulan. Hay que aclarar que cada provincia administra su propio sistema, por ejemplo, Santa Fe, la gestión se conoce como Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

En el caso de que tengamos la VTV vencida o simplemente no hayamos realizado este trámite obligatorio puede que terminemos con alguna multa. Te recordamos que, en la ciudad de Buenos Aires, los vehículos particulares con más de tres años de antigüedad o más de 60 mil kilómetros de usos tiene que realizar esta verificación. Esto también se aplica para todas las motos particulares con más de 1 año.

En la provincia de Buenos Aires, por otro lado, este trámite se aplica para todos los vehículos con más de 2 años de antigüedad. Solo no es necesario la VTV en caso de que el vehículo sea utilizado y por este motivo, no se aplican multas retroactivas por no haber hecho este trámite con anterioridad.

La vigencia de esta verificación se extiende por un año desde la fecha de su realización y aprobación. Cuando haya pasado este tiempo, se tiene que realizar nuevamente la verificación, lo ideal es que se haga antes de su vencimiento.

Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, los vencimientos están programados por calendario y es por ello que pueden darse casos donde la vigencia sea un poco más corta.

Ahora pasando al tema de la dificultad de sacar un permiso, desde la pandemia, la temporada de verano y el cierre por pandemia se ha visto una gran dificultad para obtener un turno para el VTC.

De hecho, durante un gran periodo de la pandemia más de la mitad de las plantas que realizaban este trabajo en Buenos Aires no contaban con turnos disponibles en su sitio web.

Además, los talleres del conurbano que ofrecían un permiso para pasar por las fosas y máquinas de revisión otorgan fecha muy tarde. Todo esto en parte se debió a las medidas restrictivas de aislamiento y distanciamiento. Debido a estas mismas medidas los operadores no permitían verificar sin turno previo, lo cual no solo ocasiona enormes colas para la verificación, sino que también una gran dificultad para conseguir turno.

Pero estos son problemas que se mantienen incluso actualmente cuando las restricciones han bajado. Por el momento, existen un gran número de personas que se quejan de aun no poder conseguir turno para sacar la VTV. Esto es un gran problema, ya que como mencionamos antes este trámite es un requisito exigido para poder transitar en Buenos Aires.

Recordemos que en el caso de que no se cuente con la oblea habilitante o se encuentre vencida se puede llevar a infracciones que pueden pasar los 20 mil pesos. Por lo general el mayor problema que se tiene es la dificultad de acceder al sistema. Para tratar de solucionar esto el ente regulador mudo el sitio de turno a una página que administraban las empresas a un servidor oficial.

Además, de esto tienes que recordar que los vehículos que no tienen desperfectos graves y están aptos para circular suelen recibir la oblea que identifica que el vehículo puede circular.

