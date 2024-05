Piedra libre para un candidato de Bullrich que ahora espera un llamado telefónico de Milei

Por Esteban Echenique para Infosur

Una nota televisiva en Crónica TV que pretendía mostrar la inclinación de los consumidores por los productos sueltos, en detrimento de las primeras, se transformó en un segmento de índole político.

¿Los protagonistas? El legendario Samuel “Chiche” Gelblung y el contador Leonardo Leroy Supervía, hombre que integró la lista de candidatos a concejal de Patricia Bulrich en Florencio Varela.

Sin presentarlo ni con su nombre, ni por su trayectoria en la actividad política y en el mundo de las finanzas, ni por el comercio en el que se mostraba al frente, “Chiche” comenzó el móvil con la pretensión que Supervía le cuente las diferencias de precio entre las marcas reconocidas de limpieza y los productos sueltos para el mismo fin, los cuales se han incrementado en la zona sur en el último tiempo, a partir de la devaluación, la consecuente espiral inflacionaria de los últimos meses, sin subas en los salarios, freno de la economía y despidos en el ámbito público y privado.

Entre sus respuestas, Supervia -octavo precandidato de lista de las primarias de Patricia Bulrich- sostuvo que en su comercio “tuvimos un aumento de ventas porque nos dedicamos a vender en bidones y también fraccionamos”; “además nos ayudó el cambio de actitud de la gente de pasar de primeras a segundas marcas”.

Seguidamente, el economista aseguró: “el consumo se va a reactivar”. “Yo creo Chiche que estamos en el piso de la crisis del consumo que es mayo. Y a partir de junio y julio con los aguinaldos y los aumentos de sueldo…, y es importante la aprobación de la ley base, fundamental para que haya nuevas inversiones”.

El varelense en Crónica TV

El experimentado periodista, sin conocer a su entrevistado, mostró su gran olfato: interrumpió a Supervía y le marcó a uno de los panelistas en el piso:

-¿Es un militante de Milei? Ahí lo tenes al militante de Milei.

Desde el comercio, Supervía añadió: “sí, es importante porque eso va a crear más inversión y más empleo. Y esos empleos se van a transformar en más consumo”.

-Tiene una unidad básica de la Libertad Avanza, -insistió el periodista.

-No. Yo no, -respondió.

Ante la consulta de una de las periodistas del panel, acerca de que el comprar suelto era parte del pasado, Supervía reconoció eso, pero, por la actualidad, marcó: “eso es muy micro” y “primero hay que arreglar la macro…todo junto no se puede”.

-Es primo de Milei, -retrucaron desde el canal.

– No, no es política. No es política. Es simplemente lo que pienso y lo que veo de acá a unos meses. Todo puede pasar. Argentina no sabes lo que puede pasar mañana. Con los datos que tenemos hasta ahora, podemos pronosticar eso…después vemos, estimó Supervía, al mejor estilo Ramiro Marra.

En otro desopilante tramo de la entrevista, Supervía explicó que los productos sueltos, al menos los que ofrece, no son tan eficaces. “No es la misma consistencia de uno de marca al nuestro, no es lo mismo”. Sin embargo, en el inicio del móvil había destacado la calidad de su proveedora Aquadin.

Sobre el final del curioso informe, “Chiche” le pidió al cronista que le agradezca al entrevistado y que le diga que “Milei le manda saludos” y “que le vamos a poner la unidad básica Javier”.

Rápido Supervía, respondió: “espero el llamado”.

El contador varelense, descendiente de unas familias que tiene más de cien años en Florencio Varela, se presenta en Linkedin como Presidente en Grupo Supecq S -ligado al mundo financiero a través de un influyente banco de Sudamérica-; y es egresado de la Universidad de Buenos Aires, según la misma plataforma.

En X hizo posteos recientes en los que indica que en el gobierno anterior “no se cansaron de robar”; apoya las políticas libertarias justificando los malos números por la herencia peronista y kirchnerista; y hasta se queja del sistema electoral que el año pasado integró, aunque sus vecinos le dieron la espalda: “terminar con el sistema actual de múltiples boletas electorales es fundamental para la democracia”.