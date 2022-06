Los referentes de Juntos, Pablo Alaniz y Florencia Arietto se reunieron con vecinos de Zeballos para dialogar sobre la seguridad en el distrito.

Durante el encuentro, en el que los vecinos manifestaron su preocupación por la ola de robos en la zona, Alaniz manifestó que «los varelenses estamos cansados de la improvisación. Necesitamos un plan de gobierno que sea contundente contra la inseguridad, las mafias y el narcotráfico».

Por su parte, la abogada penalista señaló: «Cada intendencia tiene algo que hacer desde el municipio, dándole pelea al que roba y a los narcotraficantes. El delincuente es el que tiene que tener miedo, y los vecinos estar tranquilos».

Previamente, Alaniz y Arietto visitaron a Omar, un comerciante de la zona que los invitó para contarles sobre el último robo que sufrió en su local: «A pesar de lo que me pasó, no voy a bajar los brazos. Creo que tenemos que unirnos todos, porque si nos unimos no van a poder quebrarnos», dijo el vecino.