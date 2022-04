Mussi presidente del PJ de Berazategui

Ante una gran convocatoria de militantes y agrupaciones políticas, sociales y sindicales, asumieron las nuevas autoridades del Consejo del Partido Justicialista (PJ) de Berazategui. En el acto encabezado por el presidente del PJ local y congresal de la provincia de Buenos Aires, Juan José Mussi, se realizó la presentación de los 35 nombres que lo acompañarán como integrantes del Consejo Distrital y de los otros 20 que se desempeñarán a su lado como congresales provinciales.



“Les pido a todos y todas que no aflojen, que nosotros nunca nos jubilamos de peronistas. Podemos irnos de un cargo pero jamás dejamos de ser peronistas. Aquel que fue valioso y que después se jubiló de peronista, nos falló, porque peronista se es hasta que nos saquen con las patitas para adelante”, afirmó Juan José Mussi. Y agregó: “La Justicia Social tiene que ver con la igualdad de oportunidades entre los seres humanos. No hay otro movimiento en la República Argentina que represente eso, por eso compañeros les pido que dejemos de mirar el árbol y veamos el bosque; y el bosque es el peronismo».



En este sentido, el Presidente del PJ de Berazategui aseguró: “En Berazategui estamos demostrando cómo somos los peronistas, presentando una sola lista de unidad y sin necesidad de competir. Hacía mucho que no veía a tantos compañeros juntos y esta es la mayor alegría. Es la demostración de que estamos vivos y quien apueste por la desaparición del peronismo se equivoca, porque en Berazategui nunca va a desaparecer el peronismo».

Asimismo, Mussi destacó: “En esta oportunidad las listas están conformadas por el mismo número de hombres que de mujeres. Y así debe ser porque a lo largo de los años ellas lograron inyectarle al peronismo su gran energía y perseverancia que mucho tiene que ver con la sensibilidad social».



Finalmente, concluyó: “Les pido a todos los peronistas que integran el Consejo del Partido que hagan todo su esfuerzo por la unidad del peronismo. Berazategui debe ser el espacio de confluencia y unidad del peronismo en toda la provincia de Buenos Aires, para que a partir de 2023 el Gobernador y el Presidente sigan siendo peronistas”.



Durante la ceremonia, se entregaron los correspondientes certificados a cada una de las autoridades del Partido Justicialista de Berazategui. “Tengo el honor de ser la Vicepresidenta gracias al Dr. Juan José Mussi. Por primera vez este cargo va a ser ocupado por una mujer, así que también es un honor para todas las compañeras”, expresó emocionada Andrea Canestro.

El Consejo del Partido Justicialista de Berazategui quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Juan José Mussi

Vicepresidenta: Andrea Elisabet Canestro

Secretaría General: Hugo Roberto Fernández

Secretaría Administrativa y de Actas: Verónica Alejandra Díaz

Secretaría de Organización: Esteban Arnoldo Ayala

Secretaría de Formación Política: Lucía Magdalena Vega

Secretaría de Desarrollo Humano: Matías Teodoro Aguirre

Secretaría de Relaciones: Nieves Mirta Carballal

Secretaría de Finanzas: Leonardo Gustavo Muraco

Secretaría de Cultura y Comunicación: Cecilia Roldán

Secretaría de la Mujer: Jennifer Noro

Secretaría de Asuntos Gremiales: Cristian Juan Rearte

Secretaría de la Juventud: Juan Ignacio Fernández

Secretaría de Derechos Humanos: Salomé Fernanda Pereyra

Secretaría Técnico Profesional: Alejandro Islas

Secretaría de Discapacidad: Ana Espínola

Vocales titulares: Mario Ocaño, Mirta Hoyos, Miguel Roldán, Francisco Colman, Silvio Galarza, Graciela Cano, Lucas Palmadessa y Erminda Golobardas.

Vocales suplentes: Toribio Bernis Ortigoza, Andrea Cendra, José Barrios Escudero, Silvia Zerda, Sergio Paz, Lorena Moreyra, Juan José Palavecino, Graciela Rodríguez, Gustavo Islas, Paola Fleita, Cristian Aldeco y Melany Piñeiro.

Congresales provinciales del PJ por Berazategui:

Titulares: Juan José Mussi, Alberto Quarchioni, Beatriz Bree, Antonio Amarilla, Silvia Isea, Omar Acosta, Reyna Tévez, Facundo Zárate, Laura Ramírez, Andrés Nikitiuk, Rocío Tévez, Lidia Camilletti y Daniel Alfonso.

Suplentes: Daniel Machuca, María Cristina Martinini, Rodolfo Castagnetto, Olga Vera, Carlos Vallejo, Selva Benítez, Daniel Di Meglio y María Beatriz Corbelli.