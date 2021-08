Milagro, víctima que quedó en medio de la guerra narco

Milagros tenía 18 años, iba a la escuela y casi todo lo que hacía iba a sus redes sociales, en fotos o historias. Fanática de Boca, este miércoles por la tarde noche estaba en su casa de Florencio Varela cuando se desató la balacera.

“A mí me arrebataron todo, me mataron. Me arrancaron un pedazo de mi vida”, lamentó Carlos Saavedra, el papá de Milagro.

“Que descanses en paz hermana. Cómo te arrebataron la vida, un hijo de puta. Yo voy a ser justicia por vos hermana, te amo mucho. Te voy a extrañar siempre, Mili. Siempre presente hermana, te amo. Eso’ paisa hdpt van a pagar todo”, posteó Carlos (20), el hermano de Milagro en sus redes sociales.

“Miedo no tengo, qué voy a tener miedo si me arrancaron un pedazo de mi corazón. Si me tengo que comprar un arma y hacer justicia por mano propia, lo voy a hacer. Mi hija iba al colegio, no salía a ningún lado. ¿Qué voy a esperar?, ¿qué vengan a matar a otro de mis hijos?”, se preguntó Saavedra.