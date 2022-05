La peor crisis de la historia para los diarios locales y regionales

A continuación la entidad recordó que “Después vino la otra pandemia, la del Covid, que debido a las restricciones que la misma impuso, provocó una caída sin precedentes de la circulación de ejemplares, y consecuentemente de ingresos por precio de tapa y venta avisos publicitarios locales, efectos que todavía persisten, pero que, contrariamente a lo ocurrido con gobierno anterior, que hizo de la distribución de la pauta publicitaria una política discriminatoria de los medios locales, el actual comenzó a volcar publicidad en los mismos, que de alguna manera equilibraban sus respectivas ecuaciones económicas. Por otro lado, cabe reconocer el Programa de ayuda a medios gráficos locales lanzado en febrero de 2021 por el gobierno bonaerense, mediante el otorgamiento de aportes no reintegrables por espacio de seis meses, renovables por seis más”.

(Por InfoGEI).-Mediante un comunicado conocido en la fecha, la Cámara de Diarios y Periódicos Pymes de la Provincia de Buenos Aires , recordó el Día Internacional de la Libertad de Prensa , celebrado este 3 de mayo, señalando que la entidad no tiene motivos para celebrar dicho día instituido por la UNESCO en 1993 cuando declaró que: “una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática».