Julio Pereyra: “Somos parte del modelo inclusivo que aporta el peronismo”

El precandidato a diputado nacional, Julio Pereyra, estuvo en las últimas horas en Chacabuco junto al gobernador Axel Kicillof, en un encuentro con comerciantes, productores y empresarios para seguir reforzando las políticas de acompañamiento y reactivación económica en la Provincia.

Unas horas antes, Pereyra encabezó un nuevo plenario general digital, junto al Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque como invitado especial en Florencio Varela.

Lo hizo con más de seis mil asistentes que siguieron el vivo desde la plataforma Milita, otros tantos desde la sede del PJ local, y acompañado también por el intendente municipal Andrés Watson, y el precandidato a diputado provincial Christian Miño.

En este marco, Pereyra aseguró que “este es el momento de demostrar nuestro amor por la Argentina y para eso debemos salir con empatía a persuadir a quienes todavía no nos acompañan”.

Además, llamó a tener memoria: “Por qué Vidal no está recorriendo la provincia de Buenos Aires y lo está haciendo en la capital?” se preguntó, a lo que respondió que sin dudas no puede hacerlo “porque no puede entrar a una escuela, a una pyme. Porque hizo todo mal o no hizo lo que tenía que hacer”.

A su turno, el funcionario provincial comenzó por recordar lo que para Néstor Kirchner representaba nuestro distrito. “Él amaba Varela. Era de esos lugares donde se sentía bien, donde siempre estaba poniendo su corazón, porque entendía que acá estaban algunos de los más desprotegidos a los que el estado debía dar derechos, hacer justicia social”, aseguró al tiempo que valoró y agradeció que Varela esté siempre “a tope de rating en la cantidad de votos que recibe nuestra fuerza política”.

Por su parte el intendente Andrés Watson detalló el abandono de las obras durante la gestión de Macri y Vidal en el municipio, y dio ejemplos con obras que recorrió recientemente en Pico de Oro, Las Alicias, y otros barrios del distrito.

Arnaldo Medina, Secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación dio precisiones acerca de la situación sanitaria actual. En este sentido, detalló que hoy tenemos más del 60 por ciento de la población vacunada y se espera que a fin de mes se supere el 70.

“Estamos muy avanzados en vacunación y esto nos permite ir saliendo como lo estamos haciendo. Ya tenemos más población con primeras dosis que EEUU”, puntualizó.