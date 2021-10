Incendio en Parque Industrial Quilmes: firman acuerdo para preservar puestos de trabajo

Up Next

Tras el incendio en el Parque Industrial de Quilmes se llegó a un acuerdo entre las distintas partes para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo en las firmas Boris Hnos. S.A. y Safety and Style, afectadas durante el siniestro.La firma del compromiso tuvo lugar en la delegación regional del ministerio de Trabajo en Quilmes y contó con la colaboración activa del municipio. El acuerdo incluye la suma de las voluntades de todos los actores intervinientes.Los sindicatos se comprometieron al sostenimiento de la obra social, y los gobiernos de la Nación y la Provincia a la incorporación de los trabajadores y trabajadoras a programas de asistencia. A su vez, la empresa hará el aporte correspondiente para lograr el cobro del 75% del salario de convenio.De la rúbrica, participaron el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), Daniel Muñoz; los delegados sindicales de Boris Hermanos, Karina Díaz y Damián García; y el abogado de las empresas afectadas, Fernando Gil.A su vez, en representación del ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, participaron el director provincial de Delegaciones Regionales de Trabajo y Empleo, Miguel Funes; el coordinador de la Zona I, Andrés Rodríguez Reveles; y la delegada regional de Quilmes, Laura González. En tanto, por parte del municipio, asistió la secretaria de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, María Alejandra Cordeiro.El incendio en el Parque Industrial ocurrió el 1° de octubre y dañó instalaciones de las empresas. Al día siguiente, la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y su par de la Nación, Claudio Moroni, se reunieron en Quilmes con la intendenta Mayra Mendoza y representantes de los sindicatos SETIA y UTICRA para acercar una solución.En el Parque industrial, ubicado en el Camino General Belgrano a la altura del kilómetro 10,500, en Bernal Oeste, están radicadas casi 100 empresas dedicadas rubros varios como metalúrgica, química, plásticos, productos eléctricos, procesamiento de residuos, logística y construcción.

Continue Reading

Advertisement