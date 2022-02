Habló uno de los acusados por la violación de Paula Martínez

Gustavo Carbonel expuso su versión en una carta enviada a Infosur

Uno de los cinco acusados y detenidos por la violación en grupo de Paula Martínez, la joven de Florencio Varela que hace poco más de un mes apareció muerta en dudosas circunstancias, envió una carta a Infosur para ser publicada y de esta manera es la primera declaración pública desde que se encuentra detenido. La transcribimos a continuación.

Textual

El día 16 -12-2016 a las 7:00 horas aproximadamente lleve a mi ex mujer hacia su trabajo, después de dejarla’ me dirijo a la casa de mi madre como solía hacerlo antes de ir a trabajar, llegando a la esquina de la casa de mi madre me encuentro con Gonzalo y Diego, donde me piden que los acerque a la casa de diego, en la esquina ya se encontraba Paula esperando a Gonzalo , suben a la camioneta y los acerco a la casa de Diego ; es importante mencionar que Paula estaba en pareja con Matías y que la fiesta fue frente su casa donde yo no asistí.

Suben a la camioneta y Paula me saluda con un beso en la mejilla se sentó en el asiento de atrás, Paula y Gonzalo se iban besando. Llegamos a la casa de Diego , ellos bajaron y yo me fui; hay testigos que declaro en la causa que vieron a paula en la esquina esperando y que luego subio a la camioneta, los llevo, los dejo y regreso a la casa de mi madre, desayunaba en lo de mi madre y me iba a trabajar.

Al día siguiente Paula va a la casa de Diego con gritos e insultos , pregunta quien le contó a Matías. Como Diego era inquilino le dice que se retirara que se valla. En ese momento ella responde- Ahora por HDP les va a caber a todos..

Cuando me entere que Paula nos había difamado, me acerco a hablar con paula preguntándole porque estaba difamando, si lo único que hice fue hacerles el favor de llevarla hasta la puerta de la casa de Diego , pero cuando quise hablar todos comenzaron a insultarme y maltratarme ante la imposibilidad de dialogar me retiro. Luego de saber que ella realizo la denuncia hablo con los chicos y decidimos ir a la comisaria, y declare lo que había sucedido , y cual fue mi participación.

Me han hecho todas las pericias correspondientes.

No encontraron ADN que me perteneciera es NEGATIVO

Peritaron mi celular y no encontraron nada.

Asi tambien como el psicologo y el psiquiatra me ha salido todo bien.

testigos que me han visto llevarlos y que me vuelvo.

Testigos que me vieron llegar a la casa de mi madre.

No voy hablar de Paula, porque no corresponde que lo haga, porque no es la finalidad de esta carta. Aun no comprendo porque hizo lo que hizo, estoy privado de mi libertad desde hace ya 4 años y 3 meses sin pruebas que me vinculen a la denuncia que ha hecho paula, todo lo contrario, las pruebas no me involucran en absoluto aca vale las pruebas no lo dichos.

Que sucedió ese día dentro de la fiesta, no lo se, no me encontraba en ese lugar. Solo puedo repetir una y otra vez, SOY INOCENTE, y las pericias realizadas dicen que no estuve en el lugar del hecho.

En este tiempo , fui padre , falleció mi hermana de covid, mi madre es viuda y esta enferma y esta sola sola, yo no andaba bien. Los años que pase y sigo pasando detenido no me los devuelve nadie. Solo pido que me escuchen que sepan mi verdad nunca quieren escuchar la otra campana. Quiero declarar hacerlo publico, contar la otra parte de la historia lo que nadie conoce, solo quiero mi libertad estar con mi madre y mi hijo mis sobrinos que me necesitan ahora mas que nunca nada mas…

MUCHAS GRACIAS

ATTE: Gustavo David Carbonel