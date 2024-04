Explosivas declaraciones de Cristina contra Milei en Quilmes

En un evento que marca su firme regreso al ruedo político, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner congregó a miles en la reciente inauguración del microestadio «Néstor Kirchner» en Quilmes.

Durante su discurso, Cristina Kirchner lanzó una serie de fuertes críticas hacia la administración actual del presidente Javier Milei, cuestionando la falta de un plan económico estable y el rumbo político del país.

«La gente se caga de hambre y no puede llegar a fin de mes», exclamó la ex mandataria, poniendo en tela de juicio la legitimidad de un gobierno que no responde a las necesidades básicas de sus ciudadanos. Afirmó que a diferencia de administraciones pasadas, como la de Carlos Menem durante la convertibilidad, el actual gobierno carece de un plan de estabilización claro, tildando la gestión de Milei de «anarco colonialista» en lugar de anarcocapitalista o neoliberal.

Cristina y las universidades

Cristina Kirchner también se refirió al tratamiento de la educación pública y negó las acusaciones de adoctrinamiento durante su gobierno. Desafiante, señaló que si realmente hubiese habido adoctrinamiento, Milei no estaría en la presidencia. Además, criticó los beneficios impositivos otorgados a grandes empresas como Mercado Libre, destacando que con esos beneficios se podrían financiar universidades y hospitales públicos.

La ex presidenta no solo atacó la figura de Milei sino también a su equipo de gobierno, comparándolos desfavorablemente con el equipo de Menem en los años 90. Aunque no quiso parecer peyorativa, sugirió que el actual equipo carece gravemente de la capacidad necesaria para gestionar el país.

En un momento emotivo, Cristina Kirchner prometió convertirse en un «avatar celeste y azul», en defensa de la soberanía nacional, frente a lo que percibe como intentos de revertir al país a una economía extractivista y colonial. La ex mandataria interpretó las recientes declaraciones de Milei como un preanuncio de un modelo económico que busca explotar desmesuradamente los recursos naturales del país.

Este acto en Quilmes no solo reafirmó la influencia política de Cristina Kirchner sino que también delineó claras líneas de confrontación política y económica entre su visión para Argentina y la del actual presidente. Con la presencia de figuras clave del peronismo, como el gobernador Axel Kicillof, los intendentes de la región y el diputado Máximo Kirchner, el evento subrayó una vez más el peso político que aún conserva la ex presidenta en el escenario nacional.