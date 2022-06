Defensa, Vélez y un empate que ganó emoción sobre el final

Defensa y Justicia (4 puntos) igualó este sábado 1-1 con Vélez Sarsfield (5), en un encuentro que adquirió vivacidad y emoción sobre el final, por la quinta fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF)

En el estadio Norberto Tito Tomaghello, el conjunto de Florencio Varela parecía que se llevaba la victoria, a los 43 minutos del segundo tiempo, con una definición exquisita del ingresado Nicolás «Uvita» Fernández, que dejó sin asunto al arquero Lucas Hoyos.

Sin embargo, apenas 60 segundos después, el pibe Nicolás Garayalde, uno de los que había entrado en el elenco del DT Alexander «Cacique» Medina, obtuvo el empate, con un remate ajustado, desde fuera del área.

El «Halcón» continúa sin ganar en lo que va del campeonato y apenas festejó un triunfo en las últimas 11 presentaciones que exhibió en condición de local (sumando todas las competencias, incluida Copa Sudamericana).

El conjunto de Liniers, que el miércoles asumirá cruce de ida de octavos de final de Libertadores frente a River Plate, sumó su segundo encuentro sin derrotas, tras el éxito 2-0 del lunes último con Rosario Central.

El desarrollo del partido se animó recién en el tramo final. Los primeros 75 minutos resultaron un bostezo interminable, con dos equipos que pusieron en evidencia su falta de funcionamiento, a pesar de plausibles intenciones de presionar en campo rival y atacar con muchos jugadores.

Defensa_empató con Vélez en Florencio Varela.

Defensa y Justicia, con una notoria cantidad de bajas en los últimos días (Carlos Rotondi, Walter Bou y anteriormente Miguel Merentiel) que hizo peligrar la continuidad del DT Sebastián Beccacece (ya anunció que cumplirá su contrato y se irá en octubre), asomó como el conjunto que llevó la iniciativa en los primeros 45 minutos, pero sin inquietar demasiado a Hoyos.

En la segunda etapa, los dos equipos mejoraron con los cambios. En un contexto de paridad parecía que los de Liniers estaban mejor enfocados para quedarse con el triunfo. Un cabezazo de Joel Soñora en el travesaño (13m.) resultó el preanuncio de lo que se vendría.

A los 36m., una rápida maniobra en la que triangularon Castro-Janson-Pratto terminó con definición y pelota a la red de parte del exatacante de River Plate. Sin embargo, la revisión a través del VAR dictaminó que el pibe Castro estaba en posición adelantada en el arranque de la maniobra.

El Defensa de Beccacece en su peor momento.

Cuando el 0-0 apuntaba inamovible, un pelotazo largo fue defectuosamente despejado por el zaguero visitante, Valentín Gómez, y aprovechó ‘Uvita’ Fernández para demostrar que la falta de resolución en situaciones de gol quedó archivada durante su ciclo en San Lorenzo. El santafesino acomodó el cuerpo y levantó el balón por encima de la cabeza del guardavallas visitante para decretar el 1-0.

En la siguiente jugada empató el ‘Fortín’. Una paciente maniobra que fue de derecha a izquierda parecía desvanecerse con un rechazo de Cardona. Sin embargo, el joven Garayalde, de buen ingreso, tomó la pelota al borde del área, la controló con criterio y sacudió un zurdazo que se incrustó en el palo de la mano izquierda de Unsaín. 1-1 y resultado que se ajustó, más o menos, a los méritos expuestos por uno y otro.

El zaguero uruguayo Diego Godín, flamante incorporación de Vélez, presenció el encuentro en una de las tribunas del estadio y podría ingresar en la consideración del DT Medina para formar parte de los convocados para el choque con River, programado para el miércoles, por la ida de una de las llaves de octavos de final de la Copa Libertadores.

Defensa suma pocos puntos en este campeonato.

-Síntesis-

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nazareno Colombo, Juan Gabriel Rodríguez, Tomás Cardona y Alexis Soto; Nicolás Tripichio, Kevin Gutiérrez, Brahian Cuello y Francisco Pizzini; Agustín Fontana y Lucas Albertengo. DT: Sebastián Beccacece

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Valentín Gómez y Francisco Ortega; Agustín Mulet y Máximo Perrone; Luca Orellano, Joel Soñora y Julián Fernández; Abiel Osorio. DT: Alexander Medina

Goles en el segundo tiempo: 43m. Nicolás Fernández (DyJ); 44m. Garayalde (VS)

Cambios en el segundo tiempo: 20m. Nicolás Fernández por Fontana (DyJ); 22m. Nicolás Garayalde por Soñora y Lucas Pratto por Mulet (VS); 23m. Lucas Janson por Orellano (VS); 30m. Gabriel Alanís por Cuello (DyJ); 34m. Santiago Castro por Osorio (VS); 45m. Gianluca Prestianni por J. Fernández (VS) y Tomás Galván por Albertengo (DyJ)

Amonestados: V. Gómez, Ortega, Garayalde (VS) Cardona, Gutiérrez, Soto (DyJ)

Cancha: Norberto Tito Tomaghello

Arbitro: Nicolás Lamolina.