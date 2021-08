Condena ejemplar en Varela: por un gesto racista no podrá ir a la cancha

Condenan al hincha del Halcón que el año pasado

imitó a un mono provocando a la barra del Santos de Brasil

Fue imposible de comprender y merecía un castigo ejemplar, para que escenas de este tipo no vuelvan a suceder en los estadios argentinos. Y la Justicia llegó. Un hincha de Defensa y Justicia fue condenado por una falta contravencional por el Juzgado de Paz Letrado de Florencio Varela, que encabeza el Dr. Gabriel Siffredi, por gestos racistas realizados durante un enfrentamiento futbolístico del “Halcón” cuando enfrentaba al Santos de Brasil en su estadio.

Un gesto repudiable

El hecho encausado ocurrió en marzo del año pasado, unos días antes de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, y tuvo como escenario el estadio de Defensa y Justicia, en el debut del Halcón en el grupo G de la Copa Libertadores. Un hincha del equipo de Florencio Varela se puso a hacerle gestos a un simpatizante de Santos de Brasil simulando los movimientos de un mono. Las imágenes se viralizaron y generaron el repudio de todos, en especial en los medios de comunicación de Brasil. Y hasta del propio club de Florencio Varela.

Lo buscaron y lo encontraron

Ante la aparición en los medios de comunicación, el Juzgado de Paz labró de oficio un acta contravencional bajo el número C- 8936 y dispuso, como primera medida, facultar a un efectivo de la Policía Bonaerense para que inicie las investigaciones y dar con la identidad de la persona que aparecía en los videos. Fue así que el investigador, abocado de lunes a lunes en horarios discontinuos, dio con pistas, testimonios y elementos probatorios que pudieron dar con la identidad del encauzado y su dirección domiciliaria.

De esta manera, el juzgado continuó con el trámite judicial que dispuso la citación a indagatoria de un sujeto identificado como Pedro Gabriel Enríquez (39) domiciliado en el barrio 2 de Febrero de Florencio Varela, quien, según fuentes judiciales, asistió con el acompañamiento de un abogado y se negó a declarar. “No desmintió nada de lo que hizo, guardó silencio”, dijo un colaborador del Juzgado de Paz.

La condena contravencional que marca un ejemplo

Fue así que, unos días atrás, el Dr. Gabriel Siffredi, en atribuciones a su cargo y con elementos recolectados en la causa, dispuso condenar a Enriquez en la causa contravencional y condenarlo a no asistir al estadio durante siete fechas a los partidos que dispute Defensa y Justicia, obligándolo a que en cada partido se presente en la comisaría primera de Florencio Varela. Además, deberá afrontar lo cargos de sellados y administrativos generados por la causa para lo que deberá concurrir en las próximas horas a la sede del juzgado. Si no lo hiciere se podría determinar su captura por parte policial, señalaron los voceros.

Siffredi, argumentó en su sentencia que “el bien jurídico tutelado por el texto de la ley 11929 es el orden en los desarrollos de los espectáculos deportivos y de las constancias acumuladas en autos resulta evidente que el encausado provocó una alteración del orden en el encuentro futbolístico”. Y si bien no hubo incidentes, la provocación pudo haberlos generado.

En otro orden, el juez ordenó elevar todas las actuaciones y la sentencia condenatoria al Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI) a los fines de su intervención por la competencia respectiva.

Defensa y Justicia había repudiado el incidente

En aquella oportunidad el club Defensa y Justicia, en redes sociales, expresó su repudio por los actos de este hincha y le pidió disculpas a Santos: “El Club Defensa y Justicia, repudia y condena la actitud racista realizada por un inadaptado, hacia la parcialidad de Santos. En Florencio Varela siempre se trata con respeto y cordialidad a quienes nos visitan. Desde ya pedimos disculpas a la parcialidad de @SantosFC”, señalaron.

En tanto, después del partido, la situación tomó tanta dimensión que el Observatorio contra el Racismo en el fútbol de Brasil se expresó acerca de lo sucedido en el estadio de Defensa y Justicia: “En varios canales estamos recibiendo la denuncia de un acto racista por parte de un fanático de Defensa y Justicia, en el juego contra Santos por la Copa Libertadores. Basta de racismo. Basta de preconceptos”. Por todo esto, se trata de una condena ejemplar.

No obstante, el episodio le salió bastante caro al club: 20.000 dólares de multa, según el fallo de la Unidad Disciplinaria de la Conmebol. No sólo eso: también la entidad perdió u$s 3.000 por un objeto contundente arrojado desde una tribuna.