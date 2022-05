«Avellaneda se quedó en el tiempo»: Siguen las críticas a la gestión de Alejo Chornobroff

Creo que es una gestión que no prioriza los problemas estructurales de la ciudad. Prioriza ciertas cosas que tiene que ver con el ámbito político pero no con los problemas estructurales de la ciudad

Creo que el vecino de Avellaneda se siente porteño y le gustaría ser un vecino de la ciudad de Buenos Aires en todo lo que se ha demostrado como gestión en la ciudad. Tenemos que aprovechar todos los potenciales que tiene la ciudad para que la gente quiera quedarse a vivir en Avellaneda y no busque un alquiler en Barracas.

Me parece que en esto Avellaneda es una ciudad que se quedó en el tiempo, que debería trabajar en ser más moderna, donde se priorice la seguridad pero también con una visión de ciudad inteligente

Sin ir más lejos, en el centro de Avellaneda hay una zona totalmente abandonada que son Las Barracas, que son fábricas que han quedado en desuso y que hoy están tomadas. Y si te vas un poquito más lejos tenés Villa Inflamable, a tres minutos del centro, en donde no hay agua potable y la gente toma agua de bidones que los provee el estado porque no hay una obra de fondo.

Sí. Me parece que Avellaneda es una ciudad que céntricamente es vistosa, en comparación con otras del conurbano, pero que claramente tiene grandes faltantes en materia de espacios públicos que tienen que ver con dos cosas. Por un lado, la modernización de la ciudad: Avellaneda se quedó en el tiempo, no tiene un ordenamiento vial en cuanto a las arterias principales, que es algo que vemos mucho en espejo con la ciudad de Buenos Aires. Y después hay zonas abandonadas, periféricas, que hoy en día siguen estando.

Este tema nos preocupa demasiado. En la agenda de la gente es algo cotidiano, tanto el tema de la venta de droga como el tema de la inseguridad en sí, el volver a tu casa de trabajar y no poder guardar el auto en el momento, tener que hacer todo un operativo con tu familia para poder ingresar, creo que ya normalizamos eso y está mal. La gente debería sentirse segura de entrar a su casa.

Sí, obviamente. Yo creo que va todo de la mano en cuanto a hechos delictivos. Obviamente va de la mano con un gobierno nacional y provincial que no tiene como decisión combatir al narcotráfico.

Creo que hoy la prioridad de los vecinos se basa en lo que es la seguridad y haciendo una evaluación de la gestión veo que no es buena y que no se toma como prioridad ese reclamo.

Hoy somos noticia cada dos por tres por robos en motos a toda hora, ingresos a casas, salideras bancarias. Al parecer el municipio no decide hacerse responsable de la seguridad. Es echarle la culpa a la provincia de Buenos Aires, que supuestamente deberían ser responsables, pero nosotros tenemos una Secretaría de Seguridad local en donde la inversión es cada vez más baja y que no toma como prioridad el delito.

Yo creo que el análisis puntual viene de la mano de cuáles son los problemas hoy estructurales de Avellaneda y cómo se llevan adelante. Sin dudas, la mayor problemática que tienen los vecinos de Avellaneda es la inseguridad. No se toma como prioridad el tema y eso hace que se vea una gestión vacía.