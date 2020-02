Verano caluroso: tips para hidratarse más y mejor

Up Next

Para finalizar, resaltan la importancia de que los deportistas, ancianos, embarazadas y bebés realicen su consumo de forma regular, ya que el cuerpo no sólo repone líquido, también sales, muy necesario en ese segmento de la población.

Son días que pasan los 30°, en la playa o la ciudad, la temperatura es sumamente alta y por esa razón, los especialistas médicos advierten que este es uno de los veranos más cálidos en la región central y norte de Argentina. En este marco, la precaución en clave, también, entre menores y adultos mayores. Por eso no importa demasiado si nos encontramos ante una jornada de calor intenso o no tanto, la hidratación es esencial en estas fechas veraniegas de enero y febrero, donde más se debe consumir agua pura, más si estamos expuestos al aire libre, y lo hacemos en horas poco recomendadas.

