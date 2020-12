Varela: servicios esenciales en Año Nuevo

Up Next

El Sistema Meteorológico de Florencio Varela, MeteoVarela aseveró que no habrá lluvias durante los próximos días. Además, mañana se contará con la presencia de viento moderado proveniente del sudoeste. Las temperaturas mínimas y máximas para los días entrantes serán: 31/12 – 13º/26º; 1/1 – 17º/30º – 2/1 – 16º/31º y 3/1 – 18º/30º. Para visualizar el pronóstico del clima del distrito, ingresar a www.varela.gov.ar/clima/ .

Asimismo, el 31 de diciembre no habrá servicio de recolección de residuos domiciliarios. El primero de enero, el servicio comenzará a funcionar en horas de la tarde, por lo tanto, se sugiere que se saquen los desperdicios domiciliarios a partir de las 19:00 horas.

