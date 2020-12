Varela: Justicia otorgó la prisión domiciliaria al subcomisario acusado de atropellar y matar a dos jóvenes en av. Bosques

Dos años sin Roxana Villalba: Alejandra, su madre no cesa en su búsqueda

Por su parte, el subcomisario Rivero es patrocinado por el abogado particular, Guillermo Baqué que en diálogo con este medio señaló que “mi cliente declaró recién hoy (por ayer) y hay relatos contrapuestos de algunos de los testigos, es así que debe cumplir domiciliaria a la espera del juicio oral. No hay elementos suficientes para corroborar el delito como se lo están endilgando a mi asistido; hay expresiones de personas que se contradicen en este contexto. Esto es un accidente y así quedará demostrado en el proceso”, puntualizó el doctor Baqué.

La Justicia ordenó en las últimas horas la prisión domiciliaria al subcomisario Javier Rivero, acusado de atropellar y matar semanas atrás a dos jóvenes que circulaban en una moto en Florencio Varela. La medida fue dictada por el juez de Garantías N° 5, Julián Busteros aunque según pudo saber Data Judicial aún no se efectivizó. Ayer familiares de los fallecidos marcharon a la sede judicial en rechazo a la disposición del magistrado.

