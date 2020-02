“ Tengo miedo que me mate. Si me pasa algo búsquenlo a él” cuenta la mujer que denunció a su violador tras 32 años

“ Me llamo Amalia, tengo 47 años, soy de Florencio Varela” comienza diciendo Analía Cancinos en el video que le envió a INFOSUR contando su padecimiento, y en el que rompió el silencio y narra el abuso sexual que sufrió cuando tenía 15 años.

Allí continua relatando “ este hombre- el de la foto- me violó en el año 88 cuando yo tenía 15 años …quiero que sepan y si hay más víctimas que lo denuncien, porque el silencio los lo beneficia a este tipo de gente”.

La mujer luego de 32 años, decidió dejar de callar su sufrimiento y radicó dos denuncias contra Daniel Aquino, quien cumpliría funciones en el municipio de Varela. “El año pasado lo tuve que denunciar dos veces porque vino a amenazarme en una feria Plaza de Varela … quiero que se haga público , que este tipo pague lo que tenga que pagar por más que hayan pasado los años… hay más víctimas y le digo que no se callen como yo lo hice cuando fui amenazada por este tipo”.

Analía al ser entrevistada por este medio manifestó su deseo de hacerlo público dado a que contó “ temo por mi vida”, remarcó “ hago publico todo esto, porque él me amenazó de muerte en su momento y si me pasa algo quiero que lo busquen a él porque fue él” y sentenció “ tengo miedo de que me mate”.