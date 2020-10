¿Qué herramientas deberías tener en casa?

En cualquier caso, en la actualidad existe un amplio abanico de herramientas manuales, así como eléctricas o de batería, que han venido a ponérselo más fácil a los profesionales del sector, pero también a todos esos improvisados manitas que abundan en los hogares españoles y que prefieren no depender de que el vecino se la preste.

Como no podía ser de otra manera, todo depende de las proyecciones de cada persona, pero todo manitas que se precie, debe poseer una buena selección de herramientas manuales, es decir, los ya comentados, atornilladores, llaves inglesas, alicates, etc.

Pero como la cosa no se limita a meter y sacar tornillos cuando de verdad uno se siente manitas, sino que suele ser preciso realizar perforaciones e incluso cortar y preparar diferentes superficies y materiales, comienza a crecer el improvisado taller.

Sin embargo, hay quien con el paso del tiempo ha logrado convertirse en un verdadero manitas, apostando por dar el salto desde las herramientas manuales a las eléctricas y donde antes había un destornillador, que sigue estando ahí, pero que ya casi no se utiliza, ahora hay uno que tiene incluso batería.

