Provincia intimó a grupo empresario que explota autocine en San Isidro por adeudar más de $27 millones de canon de ocupación

Si las empresas no cumplen en los próximos 30 días, la Agencia de Recaudación dará intervención a la Dirección Provincial de Gestión y Recupero de Créditos Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense, y a la Fiscalía de Estado, para activar el inicio de las acciones judiciales de cobro y los procedimientos de apremio.

“Son tierras ganadas al río, propiedad del Estado bonaerense. Se trata de un lugar con una vista privilegiada, donde funcionan locales gastronómicos y un autocine. Desde ARBA intimamos a los responsables porque no están pagando el canon correspondiente. Tienen un plazo de 30 días para hacerlo o la Provincia iniciará las acciones judiciales de cobro”, aseguró Girard.

Luego de realizar una fiscalización integral en un predio de casi 20.000 metros cuadrados en el partido de San Isidro, inspectores de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires intimaron a las empresas que realizan la explotación comercial del lugar por no pagar el canon de ocupación de esas tierras fiscales, que son propiedad del Estado bonaerense.

