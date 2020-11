Preparado para dar inicio su campaña electoral: Edgardo Latimore presenta su candidatura no partidaria al PARLACEN

Asimismo, ha asegurado que se encuentra dispuesto a hacer frente a los diversos obstáculos que pueda enfrentar a lo largo de este trayecto, considerando que para el Tribunal Supremo Electoral no son gratas las candidaturas independientes. Aspecto que desafió para convertirse en un candidato oficialmente.

Bajo esta perspectiva, Edgardo señaló que su candidatura independiente le brinda una alternativa para desarrollar y ejecutar leyes ante el Ejecutivo, con el fin de fortalecer no solo el sistema de telecomunicaciones, sino en otros ámbitos importantes que permitan el crecimiento económico y social del país.

En este contexto, el candidato no partidista, cuenta con la experiencia necesaria para desarrollar diversas estrategias y acciones que brinden resultados positivos en la colectividad salvadoreña. Dado que su trayectoria laboral ha sido bastante sólida, ha desarrollado diversos proyectos de telecomunicaciones, enfocados en proteger los datos de las personas y las diferentes empresas en la web.

