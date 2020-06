¿Por qué las estrellas de TikTok están girando hacia los juegos?

Up Next

Jason Wilhelm, un YouTuber que comenzó su canal en 2011 con contenido de juegos como Call of Duty y ahora se desempeña como CEO de TalentX Gaming, dijo: “Estas estrellas de TikTok son los próximos grandes creadores digitales, y hay oportunidades para ellos en el mundo de los juegos”,

Las estrellas de juegos en internet como Ninja, que tiene más de 23.6 millones de suscriptores en su canal de YouTube donde publica videos de sus juegos, ya comenzaron a publicar contenido de juegos en TikTok. Ninja ha creado un perfil de 3.2 millones en la plataforma para compartir videos y ha recibido más de 17.3 millones de me gusta.

La mayor parte del contenido de Waud y Dressler en la aplicación sigue centrado en el baile y la comedia, – puedes utilizar un convertidor tiktok to mp4 para descargarlos – pero ambas estrellas son grandes jugadores y dicen que los juegos tendrán un papel más destacado en la plataforma en los próximos meses.

