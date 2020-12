Polo Obrero realiza olla popular frente a la Municipalidad de Varela, reclaman mercadería para sus comedores

Up Next

Pasado el mediodía de este martes, Pazos aseguraba que, no habían recibido respuestas de las autoridades locales y continuaban con la manifestación pacífico.

Norberto Pazos, dirigente de PO contó sobre la movilización que, ” cada vez tenemos más vecinos que se acercan a nuestros comedores en los barrio y no está alcanzando la mercadería para proveer de alimentos, por eso decidimos hacer esta marcha y la olla popular para expresar la necesidad de nuestros vecinos”.

Continue Reading

Advertisement