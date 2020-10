Piden “Federalizar” las comunicaciones y “Democratizar” la pauta publicitaria pública

Up Next

Asimismo, sostienen que “Las corporaciones mediáticas no sólo concentran recursos públicos y privados. También concentran información a lo largo y ancho de nuestra patria, aplastando a experiencias importantes en ciudades y provincias donde no llegan otras voces”.

(InfoGEI).- El texto del pronunciamiento, comienza señalando que “A once años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la propiedad de los medios de comunicación aún sigue concentrada y centralizada en pocas manos en nuestro país. Esta situación daña y atenta contra la calidad de la vida democrática”.

