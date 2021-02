Mujeres reclaman la Emergencia en Violencia a 9 años del femicidio de Natalia López en Quilmes+

Caso Noelia Becerro: familiares de la joven atropellada piden que chofer de colectivo no maneje más

Up Next

“9 años después las mujeres seguimos en emergencia. El femicidio de Úrsula Bahillo es la muestra más cruda de lo que vivimos: 18 denuncias e incontables pedidos de ayuda y nadie hizo nada. Un femicidio que deja al descubierto la falta de políticas efectivas necesarias para prevenir las violencias y a una justicia patriarcal que no le cree a las pibas y encubre a los femicidas”, señalaron las organizadoras.

El 17 de febrero de 2012 Natalia se encontraba con su ex pareja en la Plaza de la Madre, en la Estación de Quilmes, quien le disparó y la mató en una de las zonas más transitadas de la ciudad y a plena luz del día.

Continue Reading

Advertisement