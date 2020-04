Mayra Mendoza:“ESTE ES UN MOMENTO QUE NOS NECESITA MÁS UNIDOS QUE NUNCA”

Up Next

La Intendenta recordó, como ejemplo de esta medida, el caso de una empresa avícola del distrito: “en el marco de los controles, y tras diversos reclamos de la gente, le solicitamos que bajara los precios y, como eso no sucedía, establecimos una multa que podía ser pagada en especie, con pollos en este caso, que fueron destinados a los puntos solidarios, lugares donde se cocina en Quilmes para más de 20 000 personas”. Como reflexión final, Mayra Mendoza remarcó que “este es un momento que amerita muchísima solidaridad por parte de toda la población, un momento donde necesitamos cuidarnos entre todos, donde necesitamos que la responsabilidad ciudadana se vea expresada en las familias que pueden quedarse en sus casas y también en aquellos que tenemos que hacer lo posible para que otros se puedan quedar en sus casas, es un momento que nos necesita más unidos que nunca”.

