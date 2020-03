Más policías para reforzar los controles en Varela

Los nuevos agentes llegan al distrito tras un pedido que realizó la intendencia local para reforzar la seguridad y contribuir a los operativos para hacer cumplir el aislamiento social obligatorio. “Tenemos previsto que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires nos envíe 90 efectivos policiales y ese nuevo personal viene como refuerzo en el marco de la problemática que estamos viviendo a nivel mundial por el coronavirus”, indicó Watson. Asimismo, agradeció a las instituciones por su buena predisposición y llevó tranquilidad a los vecinos: “Vamos a tener más seguridad en el distrito para garantizar las medidas de aislamiento que ha tomado el Gobierno Nacional y que cada uno de los intendentes estamos ratificando constantemente y controlando que se realice, porque sabemos que no hay vacunas contra el coronavirus y lo que tenemos que hacer es aislarnos. Cuidarte es cuidarnos y por eso seguimos trabajando en esta misma línea de acción”.

