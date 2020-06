Marcharán pidiendo justicia por Leo Mendoza

Familiares y amigos de Leo Mendoza, asesinado el pasado fin de semana cuando fue a buscar a su hija a la casa de su ex mujer, y fue brutalmente atacado por la actual pareja de su ex. Se congregaran este sábado 27 de junio desde la casa del joven hasta la fiscalía.

Según adelantaron a este medio, la nueva marcha para pedir justicia por Leo partirá “a las 14 hs desde la calle Pilar 656 de Florencio Varela”. Desde la casa de la víctima hasta la sede de la Fiscalia Descentralizada de av. Pte Perón y Pringles. Invitan a que se acerquen vecinos con pancartas para pedir por el esclarecimiento de este y otros casos.

Mendoza conocido en la región por sus accione solidarias y su participación en la Parroquia Medalla Milagrosa y en Cura Brochero de Ricardo Rojas, murió luego de ser atacado presuntamente por la actual pareja de su ex mujer, cuando fue a buscar a su hija para pasar el día del padre.

Hasta el momento, por el hecho hay un detenido, pero sus familiares no quieren que el caso quede caratulado como una muerte en el marco de una pelea, si no que creen que habría habido una preparación previa para atacar a Mendoza.