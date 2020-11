Luz verde para la alcaidía en Quilmes: el Senado aprobó la expropiación de terrenos para cárceles

El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó por mayoría el proyecto de declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación de inmuebles para la construcción de establecimientos penitenciarios y alcaidías departamentales.

El expediente, enviado por el Ejecutivo provincial, prevee la construcción de establecimientos penitenciarios en los municipios de Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre. “Este plan es histórico y reparador para el Sistema Penitenciario Bonaerense”, señaló el senador del Frente de Todos Gustavo Soos. El expediente fue presentado en las comisiones por el ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak.

El bloque de Juntos por el Cambio acompañó el proyecto en forma general, ya que remarcaron la necesidad de construir cárceles en la Provincia. Sin embargo, cuestionaron los municipios que se eligieron para establecer las sedes penitenciarias, puntualmente, la elección de los terrenos en Quilmes y en Tigre.

“Es una ley que necesitamos, pero como estamos al filo del final de las sesiones ordinarias, tenemos que acompañarlas”, indicó el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, Roberto Costa.

El Plan de Infraestructura Penitenciaria prevé crear 1.350 nuevas plazas, equivalentes a tres unidades penitenciarias para las que invertirán 800 millones de pesos. El financiamiento será compartido: una parte de organismos internacionales, otra del Gobierno nacional y una restante de la Provincia.

Ley “Ángel Azul”

La ley “Ángel Azul” que garantiza a los niños y adolescentes que se encuentran en situación de adoptabilidad y sin cuidados parentales el acceso efectivo a una cobertura de salud integral, siendo incorporados como afiliados obligatorios a IOMA.

La Cámara alta bonaerense sancionó el expediente que establece la modificación del artículo 16 de la Ley N° 6982, bajo la cual se rige el IOMA, y sus modificatorias, garantizando a los niños en situación de adaptabilidad y sin cuidados parentales, el acceso a la cobertura de salud integral. “Estos proyectos tiene la clara intención de nuestro gobierno provincial de acompañar a los mas vulnerables”, señaló la senadora del Frente de Todos María Elena Defunchio. El expediente contó con la sanción de la Cámara de Diputados bonaerense en el mes de septiembre.

Acceso a la información pública

Con el respaldo del bloque de Juntos por el Cambio, el Senado bonaerense le dio media sanción a un proyecto de ley de Acceso a la Información Pública garantiza a toda persona el efectivo ejercicio del derecho a los datos del estado y la transparencia de la actividad de las autoridades públicas en la Provincia. El proyecto, redactados por los senadores Walter Lanaro y Juan Pablo Allan, fue rechazado por la bancada del Frente de Todos. A pesar de esto, fue sancionado por la mayoría del bloque macrista.

“Quienes se llenan la boca hablando de estado, no quisieron acompañar”, lamentó Lanaro. Luego, aseguró que la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal llevó a adelante un “proceso de transparencia que iniciamos, no tiene precedentes en la Provincia”, enumerando, entre otros, el proyecto de ley de fin de reelecciones indefinidas.

“Si el ciudadano no puede acceder a la información, no puede tener su libertad”, señaló el legislador de la Tercera Sección Electoral, para luego añadir que “no hay un buen gobierno cuando hay complicidad con la corrupción, por acción u omisión”. Desde el Frente de Todos, el jefe de la bancada Gervasio Bozzano le recordó a Lanaro que hubo “puntos oscuros que encontramos en el gobierno de Vidal”, señalando que le hicieron “pedidos de informes” que no les respondieron.

Además, indicó que la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, está trabajando en una “ley de transparencia” y el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, en una de “ley de ética pública”.