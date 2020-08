Le denegaron la eximicion de prisión al detenido en Entre Ríos por el caso Salvador Altamura

Asimismo la semana última había pagado el alquiler de un departamento en un reconocido hotel en Quilmes abonando en efectivo. Todos los movimientos de transacciones hallados no se condicen con los ingresos que tenía Dening. Ahora las expectativas están centradas en lo que pueda decir Dening acerca de Altamura con imputaciones delicadas en su contra y se prevé que en la jornada de hoy sea indagado po la Justicia de Entre Rios y luego trasladado a Quilmes en el marco de la causa por la desaparición del letrado Altamura, lo que podría darse mañana o el fin de semana.

“El dinero que tenía encima viene a confirmar la hipótesis en la que avanzaba la fiscalía. Creemos que este hombre es responsable de la desaparición de Altamura y que es la persona que ingresó a su casa a robar”, afirmaron fuentes judiciales. Cuando se ordenó su detención pero no fue localizado, el fiscal Rivas y los detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes realizaron un allanamiento en la casa de Dening. En esa vivienda, encontraron tickets de compra por gastos excesivos que comprendían prendas de vestir, zapatillas, celulares de alta gama.

Dening es el “amigo íntimo” del abogado Salvador Altamura, desaparecido desde el 13 de julio y tenía pedido de captura por esta causa. Desde la Policía confirmaron a este medio el intento de coima a los uniformados. “Este hombre llevaba entre sus pertenencias una importante suma de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera de la cual no pudo acreditar su propiedad e intentó utilizar para sobornar al personal policial. Finalmente fue detenido y puesto a disposición de la justicia”, resaltaron.

