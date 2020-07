Las tecnológicas se mueven: Amazon ha comprado Zoox por 1.200 millones de dólares

Dado que los mercados han estado parados cerca de tres meses, es lógico pensar que, en la medida en que la crisis sanitaria sea menor, el mercado de las fusiones y adquisiciones se reactive, sobre todo en sectores como el tecnológico, donde no se para de innovar, las telecomunicaciones, que necesitan capital para financiar la llegada de la quinta generación de comunicaciones, o el financiero, que debe reforzarse para los cambios que llegan.

Esta operación es una de las primeras que se han cerrado tras el confinamiento provocado por el Covid-19, pero no la única. En España, el capital riesgo puja por la operadora de telecomunicaciones MásMóvil. Y son sólo dos ejemplos de lo que está por venir. Las operaciones corporativas se han frenado durante la pandemia, pero con el paso de las semanas se están reactivando.

