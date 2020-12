La pandemia no detuvo la formación política

“Perón decía que en el tiempo que venía, no teníamos que abandonar la lucha por la idea. Felicitaciones a Julio (Pereyra) por sostener este espacio militante de formación política, a los estudiantes y a los docentes”.

Asimismo, agradeció a cada uno de los que estuvieron y a los docentes que aportaron lo mejor clase tras clase: “El acto de cada compañero que vino a dar clases es un acto de amor. Es un año de aprendizaje para todos y en lo personal como peronista, sentir que pudimos aportar esa formación de cuadros me llena de orgullo”, finalizó.

“Gobernar es gestionar, es encontrar soluciones, es resolverle los problemas a la gente y para eso no hay tiempo que perder. Para eso es esta escuela de capacitación”; agregó el jefe comunal, que luego dejo un mensaje a la militancia: “Militar es un acto solidario que no se aprende, eso se nace y se siente. A seguir defendiendo los valores del peronismo en toda la Argentina”.

Por su parte, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde felicitó el esfuerzo realizado en el marco de un año atípico y complejo para el mundo y el país “que no impidió que se sigan formando cuadros militantes de la provincia de Buenos Aires”.

