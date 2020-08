La funeraria del terror: murió en su casa de Varela pero la cochería Colonial le entregó un certificado que dice que fue en una clínica y a causa del Covid 19

Por Romina Martinez Parfeniuk

“Mi marido, no murió por covid19” comienza narrando Luciana Acevedo indignada y aun con brinca “tampoco su muerte fue en la Clínica Calchaqui y mucho menos estuvo internado en ese lugar” sentencia. La vecina que el sábado perdió a su marido- por causas que prefiere no contar *- denuncia que en la cochería Colonial donde veló a su concubino intentaron entregarle- sin éxito- un certificado de defunción con datos erróneos. “Si no me daba cuenta lo hacían pasar como que tuvo coronavirus. Tuve que discutir con ellos y hacerlos entender que los datos de ese certificado eran falsos y ordené que se haga la autopsia que no le habían realizado”. La mujer iniciará denuncia ante la fiscalía tanto a la funeraria como a quienes realizaron el informe erróneo.

La denuncia es preocupante y alarmante. Y da cuenta de que los “ errores” no serían casuales. Quién controla los certificados de defunción?. Se están realizando las autopsias como son debidas cuando una persona fallece en su domicilio? Quién o quiénes se benefician con las actas de defunción con diagnostico covid19?. Cuántos casos no han sido denunciados por situaciones similares a las que cuenta Acevedo?

“Mi marido se llamaba Emanuel Gonzalo Juárez, tenía 34 años y falleció en nuestra casa el sábado entre las 18: 25 y 18: 30 hs. Las causas no vienen al caso, pero quiero hacer público lo que pasó cuando fuimos a la funeraria” comenzó contándole a Infosur Luciana Acevedo y relata “a la casa se acercó la Policía y una hora más tarde apareció la ambulancia, no hubo perito en el lugar y al cuerpo lo llevó otra ambulancia… Lo que nos dijeron era que iban a realizarle la autopsia y que la entrega del cuerpo iba a demorar. Nada de eso sucedió y todo lo que nos pasó es muy llamativo”.

“Lo llamaron a mi cuñado el lunes diciéndole que el cuerpo, ya estaba en la cochería Colonial y que nos acercáramos para realizar los trámites para velarlo y el entierro” recuerda la joven y remarca que al llegar a la funeraria “nos dicen que hay un pequeño error…´ acá pusieron que él murió por Covid´. El que nos atendió nos manifestó que habló con médico que firmó el acta y que el forense le reconoce que mi marido no muere por eso…” .

En la cochería encontraron muchas irregularidades

“El error fue bastante grande, acá no se confundieron una letra, se confundieron en le diagnóstico”, pero las irregularidades no quedaron allí ya que la mujer relata que no solo la causa de muerte de su pareja estaba mal, si no otro datos: “ en el certificado también pusieron mal su edad. El falleció con 34 años, no con 36, que había estado internado en la Clínica Calchaquí, que su muerte fue por covid 19 y en la dirección que tenía en su DNI y no en la que figuraba en el informe policial” se explayo Acevedo.

Sobre el médico que firmó el acta defunción de Juárez, Acevedo cuenta que “desde la Colonial nos dijeron que se comunicaron con él para que subsanara los errores, pero que no lo hizo antes de que nosotros fuéramos porque estaba atendiendo como cirujano en el Hospital Mi Pueblo de Varela”.

La mujer, que ya había pasado por el dolor más grande que es perder a un ser querido; ahora se encontraba con estas irregularidades para darle Santa Sepultura, expresa “ el que nos atendió en la cochería Colonial, para consolarme me dijo ´te entiendo, no es solo con tu esposo… tengo cuatro más. De allá, vienen los papeles todos, mal hecho´”.

“A mi marido, ni lo miraron”

Así rememora la viuda de Juárez cómo vio el cuerpo de su marido en la cochería. Tras las falencias que encontró en el certificado de defunción, le permitieron por su solicitud ver el cuerpo de Emanuel. “Cuando – en la cochería- me permitieron ingresar a reconocer el cuerpo. A mi marido no lo habían tocado. No le habían realizado la autopsia … estaba en cuero, tenía puesta las zapatillas, el pantalón y envuelto con la misma frazada con la que se lo llevan de mi casa. Ni lo miraron!”.

Con una acumulación de irregularidades e indignada Luciana y los familiares de Emanuel Juárez, reclamaron a la cochería que se cumplan los procedimientos que se deben realizar en estos casos. “Si la policía nos dijo que tenían que hacer una autopsia para constatar cómo murió, no entiendo porqué hicieron todo mal” y “Era mi marido, yo le había colocado el anillo antes de que lo llevaran de su casa… el día que lo vi y que note que no le habían realizado la autopsia tenía su anillo…”.

Tras denunciar una “irregularidad” más en el caso, la no realización de la autopsia. A los familiares de Juárez se les informó que el cuerpo de Emanuel volvía a la Morgue de Ezpeleta para la necropsia.

Se pasan la pelota por quién cometió los errores

Nadie se quiere hacer cargo de los errores que denuncia Luciana. En la funeraria le dijeron que el médico que firmó el certificado de defunción se baso en el informe policial, pero la viuda de Juárez y el entorno del fallecido desmienten ese planteo. “ Se fue a la Comisaria Primera y se nos leyó lo que figura en el informe que se realizó el sábado en la casa y allí nunca se habla de Covid 19 y que el acta que llevó el cuerpo de mi marido a la morgue era esa y no otra”.

Quién se hace cargo

Los “errores” e “irregularidades” en el procedimiento que se realizó son “llamativos” y “preocupantes” para Luciana. “No sabemos quiénes son los culpables. La morgue que entregó un cuerpo sin la autopsia correspondiente, el médico que firmó un acta con datos incorrectos y sin un informe de autopsia o la cochería por intentar hacernos realizar el velorio y sepelio sabiendo que del acta de defunción con errores” cuenta.

“Acá aparece una Clínica donde nunca se atendió, un médico forense que pone su firma en un certificado de fallecimiento sabiendo que los datos son falsos y una funeraria que conoce esas irregularidades y si pasa, pasa…” y sentencia “Nosotros estuvimos muy atentos a leer todo y nos dimos cuenta de lo que no era cierto, pero hay gente que por el dolor que pasan no controla lo que le entenga”

Iniciaran acciones legales, para que se investiguen los hechos

“Fuimos el miércoles a buscar el acta corregida y les ordené que me dejaran verlo” relata Acevedo. “Ellos me decían ´si es tu marido´, pero nos mintieron desde el comienzo. Te imaginas que después de todo lo que tuvimos que hacer, ya no confiamos en la palabra…” y cuenta que “lo pude ver y si le hicieron la autopsia, pero tenía aun el pantalón, las medias y la zapatilla”.

Según relató la vecina de Florencio Varela, se encuentra pronta a radicar la denuncia en Comisaría o Fiscalía, para que se investigue el “irregular” y “vergonzoso” hecho. Que la presentación ante la justicia “no me va a devolver a mi marido” y que tiene como único objetivo “es para que no jueguen con el dolor ajeno. Esto que hicieron es jugar y no respetar el dolor de la familia”.

*Por pedido expreso de la pareja del fallecido, se resguardan las causales de su deceso.