Jueces bonaerenses piden “medidas de resguardo” ante posibles escraches

“Estamos pasando límites de difícil retorno. No se puede tolerar semejante atropello”, aseguró Márquez. La magistrada aseguró que en ningún momento se realizó “una petición en concreto”. “Estamos todos los mencionados y después habla de los informes del servicio penitenciario. Hace una mélange de cuestiones que, en principio, podría leerse que lo que quieren son liberaciones. En su Facebook habla de 15 mil compañeros“, aseguró.

“Me pasó las copias de las publicaciones y me hizo saber qué había pasado en su caso. Es un juez de La Matanza”, aclaró Márquez, quien indicó que el magistrado la llamó para solicitarle que se realice una presentación ante la Corte para solicitarle “un resguardo”.

