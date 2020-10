Entregan 1.000 bicicletas para estudiantes que se desempeñan en rubros esenciales

Según explicaron desde la UNHUR, el funcionamiento del programa en su origen, estuvo pensado como beca de movilidad estudiantil, pero este año a partir de la pandemia, lxs destinatarios de las bicicletas son trabajadores esenciales y estudiantes que participan en acciones de voluntariado, que asisten al Hospital Posadas.

“Siempre el objetivo es la integración”

El ministro Arroyo explicó que: “Nuestra interacción con las universidades es permanente y es un eje central al momento de poner en marcha todo lo que tenemos que reconstruir”.

En el encuentro celebrado en la UNAHUR, además de destinar 60 bicicletas para cada una de las quince universidades del conurbano, se realizó la primera entrega a estudiantes de esta iniciativa. Se trata de cuatro estudiantes del Instituto de Salud Comunitaria de nuestra casa que cumplen funciones en el sistema sanitario de la región.

Las voces de los estudiantes voluntarios

Hace dos meses se lanzó una convocatoria a estudiantes para realizar tareas de Voluntariado en el Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas. Actualmente participan 36 estudiantes de Enfermería Universitaria y de la Licenciatura en enfermería. Allí realizan actividades de cuidados de mediana y baja complejidad en diversas salas de internación, algunas de ellas destinadas a tratamiento de personas con COVID-19.

Hernán Corvalán comentó la dificultad para movilizarse con transporte público y explicó “La bici me va a servir para ir al Hospital Posadas, me va a ayudar mucho”. Por su parte Laura Liuni reconoció las políticas de bienestar estudiantil y dijo: “La bici acorta las distancias, nos va a permitir llegar a horario”. Por último, Mauricio Díaz, quien vive en Rafael Castillo, señaló: “la bici me va a cambiar la vida, tengo mucho tiempo de viaje”.