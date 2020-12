Enfermeros del Hospital Modular 8 de Lomas de Zamora preocupados por su fuente laboral

Según Andrea, la situación de incertidumbre no solo está en los enfermeros del Hospital Modular de Lomas de Zamora sino también en los de Varela, Quilmes y Longchamps.

“Cumplimos con nuestra labor y esperábamos que cumplan con la promesa que nos hicieron al comenzar: Un cargo provincial. Y queremos que lo cumplan porque al comenzar diciembre aun no sabemos si nos van a dar una beca o nos vamos a quedar sin empleo desde el 1 de enero” sentenció la enfermera recibida con matricula provisoria en la provincia de Buenos Aires.

Indignados y defraudados se sienten los enfermeros que trabajaron durante la pandemia en el Modular 8 de Lomas de Zamora y así lo hacen saber “desde junio trabajamos para cuidar a los pacientes con Covid 19. “Nos enfermamos, nos expusimos y hoy no sabemos qué va a pasar con nosotros. Sentimos que jugaron con la necesidad laboral de todos los profesionales” aseveró Andrea.

En el caso del Modulares 8 de Lomas de Zamora, los Licenciados y Enfermeros recibidos contratados actualmente son monotributistas y aguardan que las promesas que se les dieron cuando comenzaron a trabajar con los pacientes con coronavirus. “Muchos firmamos contrato en el mes de junio con Nación en el Hospital El Cruce, por tres meses con renovación por tres meses más. Los contratos fueron como monotributistas” contó Andrea y relató que “en el transcurso de estos meses desde el UPA Lomas, nos solicitaron por correos electrónicos nuestras documentaciones para iniciar los expedientes laborales en provincia. Nos prometieron que después de que se terminaban los contratos con El Cruce (depender de Nación) nos iban a pasar a provincia, pero al día de hoy no sabemos nada de nuestro futuro laboral”.

“Fuimos contratados en el Hospital El Cruce para los distintos Modulares de la zona: Varela, Quilmes, Longchamps y Lomas de Zamora y estamos todos en la misma situación. Nos pidieron la documentación prometiéndonos la incorporarnos en la cartera de Salud de Nación, pero ahora nadie nos da respuesta de nada” contó la enfermera con matricula provincia y remarcó “nos prometieron un cargo, nos pidieron documentación y no sabemos cómo vamos a continuar después del 31 de diciembre”.

Nadia Andrea, es referente del turno noche del Hospital Modular 8 de Lomas de Zamora y se comunicó con este medio para alertar su situación y la de sus compañeros. “Somos Licenciados y auxiliares de enfermera del Hospital Modular de Lomas N° 8, fuimos contratados por Nación en junio con renovación de los contratos cada tres meses y no sabemos qué va a pasar con todos nosotros ya que nuestros contratos finalizan el 31 de diciembre” contó la mujer que junto con sus compañero y ante la falta de respuesta de los directivos del mimo, decidieron hacer público su reclamo.

Enfermeros de los Hospitales Modulares del Conurbano bonaerense comenzaron a manifestar su preocupación por su futuro laboral. Son los profesionales de la salud que desde hace seis meses, le ponen el cuerpo a la pelea contra el Coronavirus. Hoy, además de sentir preocupación por la enfermedad que se llevó la vida de 38,730 personas en el país, alertan de la incertidumbre que tienen a no saber si tendrán empleo desde el 1 de enero de 2021.

